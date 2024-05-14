Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni dönem hastaları memnun etti - Son Dakika
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Sağlık

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni dönem hastaları memnun etti

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde 'Onaylı Randevu' dönemi başladı. Hastanelerde onaylı randevu dönemi başladı. Yeni dönemde hastalar, randevu tarihinden bir gün önce ya onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak. MHRS ve ALO 182'de yeni dönem başladı. İptal edilen randevular, talep eden ve bekleyen hastalar için değerlendirilecek. Uygulamanın hastalara randevu almada avantaj sağlayacağı ifade edildi.

14.05.2024 00:11
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni dönem hastaları memnun etti

EDİRNE - Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde "Onaylı Randevu" dönemi başladı. Hayata geçirilen uygulama hastaları memnun etti. Hastanelerde onaylı randevu dönemi başladı. Yeni dönemde hastalar, randevu tarihinden bir gün önce ya onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak.

Hastanelerden randevu almak için kullanılan MHRS ve ALO 182'de yeni dönem başladı. Artık vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Onaylı Randevu Sistemi ile aldığı randevuya bir gün öncesinden onay vermek zorunda olacak. İptal edilen randevular, talep eden ve bekleyen hastalar için değerlendirilecek.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni bir dönemin başladığını söyleyen Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Uygulamanın hastalara randevu almada avantaj sağlayacağını ifade etti.

MHRS'den randevu alan hastaların bir gün öncesinden saat 20.00'ye kadar geleceğini onaylaması gerektiğini aktaran Yıldırım, "Eğer onaylamazsa randevu boşa düşüyor ve randevu aldığı saatten bir saat öncesine kadar yeni hastalara randevu verebiliyoruz" dedi.

182 çağrı merkezini arayarak talep bırakan hastaların öncelikli olduğunu söyleyen Yıldırım, "Yani ben örneğin ortopediden randevu almak istiyorum deyip talep bırakan hastamıza, randevu alıp onaylamayan veya gelmeyeceğini belirten hastanın yerine randevu verebiliyoruz" dedi.

65 yaş üstü hastalar ile kanser hastalarının bu onaya dahil olmadığını belirten Yıldırım, yeni onay sistemiyle beraber randevusuna gelmeyecek hastalardan boşalan sıra ile günlük olarak çok daha fazla hastanın randevu alarak hekime ulaşabileceğini ifade etti.

Muayene olmak için Uzunköprü'den Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne gelen Sevil Efe, uygulamanın hastalara büyük kolaylık sağlayacağını ve zaman kaybının da önüne geçileceğini aktardı.

Muayene olmak için Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne gelen Gülderen Erdoğan, randevu bulmanın zor olduğunu ve bu uygulamanın bekleyen hastalar için güzel olduğunu ifade etti.

Muayene olmak için Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne gelen Sebahat Eren, uygulamanın güzel olduğunu ve hastalara kolaylık sağlayacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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