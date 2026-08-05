Mersin'de Heimlich ile Kurtarma Anları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Heimlich ile Kurtarma Anları

Mersin\'de Heimlich ile Kurtarma Anları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de lokma boğazına kaçan vatandaş, arkadaşının Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Mersin'de restoranda yemek yerken soluk borusuna lokma kaçan vatandaş, arkadaşının saniyeler içinde uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen bir vatandaşın yediği lokma soluk borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken vatandaş, konuşamayınca eliyle boğazını işaret ederek yardım istedi. Durumu fark eden masadaki arkadaşlarından biri vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından boğazına kaçan lokma çıkarılırken, vatandaş yeniden rahat nefes almaya başladı.

Yaşanan panik dolu anlar ise restoranın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, nefes almakta zorlanan vatandaşa arkadaşının Heimlich manevrası uyguladığı ve başarılı müdahalenin ardından vatandaşın normale döndüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Mersin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mersin'de Heimlich ile Kurtarma Anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Böyle bir anket ilk kez yapıldı Seçim haritası komple değişiyor
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 13:08:06. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Heimlich ile Kurtarma Anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.