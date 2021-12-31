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Mersin'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Mersin'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

31.12.2021 11:42

Mersin'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı19 aşısı Turkovac, Mersin'de de uygulanmaya başlandı.

Mersin'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

MERSİN Yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Mersin'de de uygulanmaya başlandı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugünden itibaren uygulanmaya başlanan Turkovac aşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşısını olan 54 yaşındaki Kerim Gültekin, "Daha önce çıksa daha önce Turkovac vurdururdum. Türk bilim adamlarımıza, doktorlarımıza güvendiğim için hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı tercih ettim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün yerli aşı Turkovac ile hatırlatma dozunu olmasının ardından Türkiye'de tüm şehir hastanelerinde de Turkovac uygulaması başladı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de yerli aşı olmak isteyen vatandaşlar sıraya girdi. Hatırlatma dozu olarak Turkovac olmak isteyen Mersinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren aşı biriminde sıraya girdi. Aşısını olan vatandaşlar, hatırlatma dozu için özellikle Turkovac'ı beklediklerini söyledi.

"İlk gün olmasına karşın yoğun bir ilgi var"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Börekoğlu, aşı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Turkovac'ın uygulamaya girmesiyle birlikte randevu alan vatandaşlara yerli aşı yapmaya başladıklarını söyledi. Börekoğlu, "İlk gün için yoğun bir ilgi var. Hastalarımız geliyorlar ve 5'erli gruplar halinde aşılarını olduktan sonra 15 dakika bekletip, herhangi bir yan etki olmadığını gördükten sonra da sağlıklı bir şekilde gönderiyoruz. Yoğun ilgi var; bu iyi bir şey. Randevuda Turkovac tanımlaması yapıldı. Çok basit bir uygulamayla rahatlıkla Turkovac'ı seçerek, yeterince aşı ve aşılama kapasitemiz olduğu için de randevu sorunu olmadan kolay bir şekilde alabiliyorlar randevularını" dedi.

"Türk bilim adamlarımıza, doktorlarımıza güvendiğim için Turkovac'ı tercih ettim"

Turkovac aşısını olan 54 yaşındaki Kerim Gültekin, 3'üncü hatırlatma dozunun süresi gelmesine karşın, özellikle Turkovac'ı beklediğini söyledi. Gültekin, "Randevusu dün açıldı. Dün randevumu aldım ve bugün yerli aşımız Turkovac'ı vuruldum. Herkese tavsiye ederim. Daha önce çıksa daha önce Turkovac vurdururdum. Türk bilim adamlarımıza, doktorlarımıza güvendiğim için hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı tercih ettim" diye konuştu.

47 yaşındaki Leyla Gültekin de "Kendi aşımızı tercih ettik. Özellikle bekledik, gelince de aşımızı olduk" diyerek, Turkovac olduğunu belirtti.

"Turkovac aşısı olduğumuz için gurur duyuyoruz"

36 yaşındaki Mehmet Gölcük ise "Turkovac milli aşımızı olduğum için gurur duyuyorum. Devletimizden Allah razı olsun, iyi ki böyle bir teşvikte bulundu. Bizler de vatandaş olarak Turkovac aşısı olduğumuz için gurur duyuyoruz. Daha önce iki Biontech aşısı oldum, bu hatırlatma dozum. Bunu bilerek bekledim, devletimin çıkartması için, gururluyum" ifadelerini kullandı.

Mersin'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı
Mersin'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı
Mersin'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mersin'de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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