Mersin Hastanesinden Afrika\'ya Su Kuyusu Desteği

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Afrika'da açılacak su kuyuları için bağışta bulundu.

Hastanede tedavi gören vatandaşların hazırladığı süs eşyaları, tablolar ve el emeği ürünler, "Bir Damla Su Bir Umut" adlı etkinlikte sergilendi.

Sergi alanını gezen hastane çalışanları, beğendikleri ürünü satın alıp ücretini Türk Kızılaya bağışladı.

Afrika'da açılacak su kuyuları projelerine destek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Lütfi Parıltı da katıldı.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, programdaki konuşmasında, suyun, yaşamın temel kaynağı olduğunu söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde insanların temiz suya ulaşmakta zorluklar yaşadığına dikkati çeken Ballı, "Afrika'da açılacak su kuyularına destek olmak ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz. Küçük bir katkı bile bir insanın hayatını değiştirebilir." diye konuştu.