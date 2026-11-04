Mersin Mut\'ta kapalı alanlarda tütün denetimi yapıldı, Kaymakam Çelikkollu da katıldı

Mersin'in Mut ilçesinde, halk sağlığının korunması ve dumansız hava sahası uygulamasının etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla kafe ve işletmelerde tütün denetimleri gerçekleştirildi.

Mut Kaymakamı Osman Çelikkollu, Mut İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Uysal ve Mut İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mustafa Erdoğan'ın katıldığı denetimlere, İlçe Sağlık Müdürlüğü Tütün Denetim Ekibi, zabıta ve emniyet personeli de eşlik etti.

İlçede faaliyet gösteren kafe ve işletmelerde yapılan denetimlerde, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin mevzuat hükümleri kontrol edildi. İşletme yetkililerine kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunularak dumansız hava sahası uygulamasının önemi hatırlatıldı.

Yetkililer, halk sağlığının korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve temiz bir çevrenin oluşturulması amacıyla tütün denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.