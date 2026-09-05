Mersin Üniversitesi Diş Hastanesi yapay zekayla hizmetini güçlendirdi - Son Dakika
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Mersin Üniversitesi Diş Hastanesi yapay zekayla hizmetini güçlendirdi

Mersin Üniversitesi Diş Hastanesi yapay zekayla hizmetini güçlendirdi
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Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi, yapay zeka destekli 3 boyutlu tomografi, sanal gerçeklik simülatörü ve yenilenen laboratuvarlarla teknolojik altyapısını güçlendirdi. Yaklaşık 80 bin hastaya hizmet verilen hastanede bugüne kadar 2 bin 300 cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi, yapay zeka destekli 3 boyutlu tomografi, sanal gerçeklik simülatörü ve yenilenen laboratuvarlarıyla teknolojik altyapısını güçlendirdi. Yaklaşık 80 bin hastaya hizmet verilen hastanede bugüne kadar 2 bin 300 cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Hastanesi, yeni laboratuvarları ve son teknoloji cihazlarıyla sağlık hizmetleri ile diş hekimliği eğitimindeki imkanlarını geliştirdi. 15 bin metrekare kapalı alanda 160 son teknoloji ünite ve 110 kişilik akademik kadroyla hizmet veren hastanede bugüne kadar yaklaşık 80 bin hastaya hizmet sunulurken, 2 bin 300 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, yapay zeka destekli 3 boyutlu tomografiden sanal gerçeklik simülatörüne kadar hastaneye kazandırılan yeni teknolojiler hakkında bilgi verdi.

"80 bine yakın hastamıza hizmet verdik"

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Diş Hekimliği Hastanesinin fiziki ve akademik kapasitesine ilişkin bilgi vererek, "Diş Hekimliği Hastanemiz 15 bin metrekarelik kapalı alanı, 160 adet son teknoloji ünitesi ve 110 kişilik güçlü bir akademik kadroyla hizmet veriyor. Hastanemizde bugüne kadar 80 bine yakın hastamıza şifa dağıtırken, 2 bin 300 cerrahi operasyon gerçekleştirerek vatandaşlarımızın sağlıklı gülüşlerine vesile olduk. Tabii bu başarı tesadüf değil. Arkasında muazzam bir teknolojik altyapı ve vizyon var" dedi.

"Yapay zeka destekli bir teşhis üssü"

Radyoloji birimine 3 Boyutlu Dental Volümetrik Tomografi cihazı kazandırdıklarını belirten Yaşar, "Bu sadece bir röntgen cihazı değil, yapay zeka destekli bir teşhis üssü. Bu sistem sayesinde kemik yapısını, sinirleri ve hastalıklı dokuları mikron düzeyinde, üç boyutlu olarak görüntülüyoruz. Yapay zeka algoritmaları saniyeler içinde analiz yapıyor ve hekimimizin hata payını sıfıra indiriyor. Ultra düşük doz çekim protokolleri ile hastalarımız daha az radyasyona maruz kalıyor" diye konuştu.

"Sanal gerçeklikle risksiz cerrahi pratik yapıyorlar"

Hastaneye Haptik Geri Bildirimli VR Simülatörü de kazandırıldığını ifade eden Yaşar, "Öğrencilerimiz ve asistanlarımız sanal gerçeklik gözlüklerini takıp, sanki gerçek bir hastanın kemiğine dokunuyormuş gibi o doku direncini birebir hissederek risksiz cerrahi ameliyat pratikleri yapıyorlar. Öğrencilerimizin hastayla karşılaşmadan önce klinik pratiklerini geliştirdikleri Preklinik Laboratuvarımızı da baştan aşağı yeniledik. Birebir insan anatomisine uygun yapay hasta başlarının bulunduğu bu laboratuvarda, hocamızın yaptığı mikroskobik bir müdahale bile anında her öğrencinin önündeki dijital ekrana yansıyor" şeklinde konuştu.

"Hastalar tedavi sürecini ekrandan izleyebiliyor"

Kliniklerde kullanılan yeni sistemlere de değinen Yaşar, "Kliniklerimizde enfeksiyon riskini tamamen ortadan kaldıran otomasyon sistemleri ve tedavi koltuklarına entegre dijital ekranlarımız var. Hasta koltuğa oturduğunda kendi tedavi sürecini ağız içi kameralarla ekranından izleyebiliyor. Yapay zeka destekli teşhisten, sanal gerçeklikle cerrahi eğitime kadar dünya standartlarında teknolojiyi Mersin ve bölge halkımızın hizmetine sunmuş durumdayız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Mersin Üniversitesi Diş Hastanesi yapay zekayla hizmetini güçlendirdi - Son Dakika

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