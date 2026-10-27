Mersin Üniversitesi Hastanesi 2026 yılında 1 milyondan fazla hastaya hizmet verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Üniversitesi Hastanesi 2026 yılında 1 milyondan fazla hastaya hizmet verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Üniversitesi Hastanesi 2026 yılında 1 milyondan fazla hastaya hizmet verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi Hastanesi, 2026 yılında bir milyonu aşkın hastaya sağlık hizmeti sunarken, bünyesine kazandırılan ileri teknoloji cihazlarla özellikle kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tanı ve tedavisinde önemli imkanlar sağladı.

Mersin Üniversitesi Hastanesi, 2026 yılında bir milyonu aşkın hastaya sağlık hizmeti sunarken, bünyesine kazandırılan ileri teknoloji cihazlarla özellikle kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tanı ve tedavisinde önemli imkanlar sağladı. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Cumhurbaşkanlığı desteğiyle güçlendirilen sağlık altyapısının Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirterek, yatırımların devam edeceğini söyledi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversite hastanesinin 2026 yılı sağlık hizmetlerini ve son yıllarda gerçekleştirilen teknolojik yatırımları değerlendirdi. Hastanenin hizmet kapasitesinin her geçen gün arttığını belirten Yaşar, ileri teknolojiye sahip cihazlarla tanı ve tedavi süreçlerinin daha hızlı, hassas ve etkin şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık yatırımlarına verdiği desteğin önemine dikkat çeken Yaşar, üniversite hastanesine kazandırılan yeni nesil teknolojilerin sağlık hizmetlerinin niteliğini önemli ölçüde artırdığını kaydetti. Yaşar, yeni nesil tomografi cihazının üniversiteye kazandırılmasında verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İleri teknoloji cihazlarla tanı ve tedavide yeni imkanlar

Hastaneye kazandırılan yapay zeka destekli 3 MR, ileri teknoloji bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi, PET/BT ve SPECT görüntüleme sistemleriyle özellikle hastalıkların erken teşhisi ve tedavi süreçlerinin takibinde önemli imkanlar oluşturuldu. Bu cihazlar sayesinde hastalıkların daha ayrıntılı değerlendirilmesi, tedavi planlarının hastaya özel hazırlanması ve uygulanan tedavilerin etkinliğinin izlenmesi hedefleniyor.

Yeni teknolojilerin en önemli katkılarının görüldüğü alanlardan birinin onkoloji olduğunu belirten Yaşar, kanser hastalıklarında erken tanının, hastalığın yayılımının doğru değerlendirilmesinin ve kişiye özel tedavi planlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Nükleer tıp alanında kullanılan PET/BT ve SPECT sistemlerinin hastalıkların hem anatomik hem de fonksiyonel özelliklerinin değerlendirilmesine imkan sağladığını ifade eden Yaşar, yüksek çözünürlüklü MR ve tomografi cihazlarıyla da tümörlerin konumu, boyutu ve çevre dokularla ilişkisinin daha ayrıntılı incelenebildiğini belirtti.

Girişimsel radyolojide hassas işlemler yapılabiliyor

Hastanenin nükleer tıp ve girişimsel radyoloji alanındaki teknolojik imkanlarının da geliştiğini kaydeden Yaşar, görüntüleme eşliğinde gerçekleştirilen biyopsi, damar içi girişimler ve uygun hastalarda uygulanan bölgesel tedavilerde ileri teknolojilerden yararlanıldığını bildirdi. Bu yöntemlerin daha kontrollü işlemler yapılmasına ve uygun hastalarda daha az girişimsel tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye'de ilk kez Mersin Üniversitesi Hastanesinde kullanılıyor

Sağlık yatırımlarının yalnızca görüntüleme cihazlarıyla sınırlı olmadığını belirten Yaşar, ameliyathanelerde kullanılmaya başlanan yeni nesil hücre kan kurtarma cihazının da hasta güvenliği açısından önemli bir teknoloji olduğunu söyledi. Özellikle yüksek kanama riski bulunan cerrahi operasyonlarda kullanılan cihazın Türkiye'de ilk kez Mersin Üniversitesi Hastanesinde hizmete alındığını kaydeden Yaşar, dijital sağlık uygulamaları, gelişmiş cerrahi yöntemler ve hasta takip sistemleriyle de hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Önceliğimiz vatandaşlarımızın en nitelikli sağlık hizmetine ulaşması"

Mersin Üniversitesi Hastanesinin akademik birikimini çağdaş teknolojilerle buluşturmayı önemsediklerini vurgulayan Rektör Yaşar, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın en nitelikli sağlık hizmetine ulaşması. Hastanemizin gelişen sağlık altyapısı, yalnızca Mersin için değil, çevre illerimizden ve farklı bölgelerden gelen hastalarımız için de önemli bir kazanım. Bilimsel birikimimizi ileri teknoloji cihazlar ve deneyimli sağlık ekiplerimizle bir araya getirerek sağlık hizmetlerimizin niteliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı desteği, üniversite yönetiminin sağlık alanındaki yatırımlara verdiği önem ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla hastanenin gelişimini sürdürdüğünü belirten Yaşar, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla teknolojik altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Mersin ÜniversitesiSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı 10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar İşte şaşırtan kuralın detayları Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
Katliam göz göre göre gelmiş 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış Katliam göz göre göre gelmiş! 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış
Hamile kalan zihinsel engelli yeğenin bebeğinin babası çıkan dayıya 24 yıl hapis Hamile kalan zihinsel engelli yeğenin bebeğinin babası çıkan dayıya 24 yıl hapis
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu
14:03
Sadettin Saran adliyede Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:53
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
13:31
İsrail’de sandıklar kuruldu İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
13:13
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
12:58
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 14:47:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin Üniversitesi Hastanesi 2026 yılında 1 milyondan fazla hastaya hizmet verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei