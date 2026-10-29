Mersin Üniversitesi Hastanesinde Nadir Hastalıklar Merkezi'nin kurulması planlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Üniversitesi Hastanesinde Nadir Hastalıklar Merkezi'nin kurulması planlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Üniversitesi Hastanesinde Nadir Hastalıklar Merkezi\'nin kurulması planlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi Hastanesi, nadir hastalıklarda tanı ve tedavi kapasitesini artırmak için Nadir Hastalıklar Merkezi kurmayı planlıyor. Rektör Erol Yaşar, merkezle süreçlerin koordineli yürütüleceğini ve Mersin ile çevre illerdeki hastaların erişiminin güçleneceğini belirtti.

Mersin Üniversitesi Hastanesi, nadir ve kompleks hastalıkların tanı ve tedavisindeki hizmet kapasitesini artırmak amacıyla Nadir Hastalıklar Merkezi kurmayı planlıyor. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, hastanenin sahip olduğu akademik birikim, ileri teknoloji ve multidisipliner tedavi yaklaşımıyla Mersin ve çevre illerden gelen hastalara önemli sağlık hizmetleri sunduğunu belirtti.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversite hastanesinin nadir görülen ve tanısı güç hastalıkların tedavisindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üniversite hastanelerinin birden fazla uzmanlık alanının birlikte çalışmasını gerektiren kompleks hastalıklarda önemli sorumluluk üstlendiğini ifade eden Yaşar, doğru ve erken tanının hastaların tedavi sürecinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Farklı branşlar birlikte çalışıyor

Mersin Üniversitesi Hastanesinde nadir genetik hastalıklar, metabolik bozukluklar, nörolojik ve nöromüsküler hastalıklar, doğumsal anomaliler, nadir kalp hastalıkları, hematolojik ve immünolojik hastalıklar ile nadir tümörlerin değerlendirilmesinde farklı branşların iş birliğine dayalı bir yaklaşım uygulanıyor.

Çocuk sağlığı, tıbbi genetik, nöroloji, kardiyoloji, hematoloji, onkoloji, endokrinoloji, radyoloji ve nükleer tıp gibi branşların ortak çalışmasıyla hastalara özel tanı ve tedavi planları oluşturuluyor.

İleri teknolojiyle özellikli tedaviler

Hastanenin teknolojik altyapısının geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Yaşar, ileri görüntüleme sistemleri, laboratuvar olanakları, nükleer tıp uygulamaları ve özellikli cerrahi teknolojilerin tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağladığını kaydetti.

Hastanede daha önce gerçekleştirilen özellikli cerrahi müdahalelerin de bu alandaki deneyimi ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Dr. Erol Yaşar, yenidoğan döneminde ağız tabanı ve dili etkileyen büyük bir kitlenin multidisipliner cerrahi yaklaşımla tedavi edilmesini örnek gösterdi.

Nadir Hastalıklar Merkezi kurulması planlanıyor

Hastanedeki mevcut bilgi birikimini daha kapsamlı bir yapıya kavuşturmak amacıyla Nadir Hastalıklar Merkezi kurulmasının planlandığını bildiren Rektör Erol Yaşar, merkezle tanı, tedavi ve takip süreçlerinin daha koordineli yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Merkez bünyesinde hastaların ilgili branşlara yönlendirilmesi, uzun dönem takiplerinin yapılması, ailelere genetik danışmanlık hizmeti sunulması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve ulusal-uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Hedefimiz hastalarımızın tanı ve tedaviye erişimini güçlendirmek"

Nadir hastalıklarla mücadelede erken tanı, doğru tedavi ve kesintisiz takibin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, hastaların farklı sağlık kuruluşları arasında uzun ve yorucu süreçler yaşamasını azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yaşar, üniversitenin akademik gücünü, sağlık çalışanlarının klinik deneyimini ve modern tıbbın olanaklarını bir araya getirerek nadir hastalıklar alanındaki hizmet kapasitesini geliştirmek istediklerini belirterek, planlanan merkezin Mersin'in yanı sıra çevre illerde yaşayan hastalar için de önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: İHA
Mersin ÜniversitesiRektörMersinGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
70 yıl önce adaya getirdiler Sonra başlarına bela oldu 70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
36 yaşında şehit düştü Tayfun Akalan’a son görev 36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 15:47:57. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Üniversitesi Hastanesinde Nadir Hastalıklar Merkezi'nin kurulması planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android