Meslek Hastalıkları Raporu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Meslek Hastalıkları Raporu Toplantısı Yapıldı

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İMUD, meslek hastalıkları kurul raporu ve yasal süreçleri tartışmak için toplantı düzenledi.

25.12.2024 21:58
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İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği'nden sağlık kurulu raporu toplantısı

ANKARA - Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıkları Hastanesi'nde İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği tarafından meslek hastalıkları kurulu raporu oluşturulması ve sonrasındaki yasal süreç konulu bir toplantı düzenlendi.

Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği tarafından, Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıkları Hastanesi'nde meslek hastalıkları kurulu raporu oluşturulması ve sonrasındaki yasal süreç konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıdan önce Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, İMUD Başkanı Doç. Dr. Gülden Sarı ve Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği, Klinik ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Cebrail Şimşek konuştu.

"2019 yılında yaklaşık 2 buçuk milyon meslek hastalıklarından ölüm kaydı var"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, insan hayatının yaklaşık üçte birinin çalışmayla geçtiğini belirterek, "Çalışırken de tabii çalışmada maruz kaldığımız birtakım hastalıklar oluşabiliyor. Bu yüzden mesela yapılan çalışmalarda 2019 yılında yaklaşık 2 buçuk milyon meslek hastalıklarından ölüm kaydı var ve daha fazlası. Bunun için de önlem alınması önceden tespit ederek gerekli önlemleri alarak tedavi edilmesi önem taşımaktadır. Bu yüzden Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi her kademedeki personeli meslek hastalıklarını erkenden tespitini sağlamaktadır" diye konuştu.

"İş ve meslek hastalıkları uzmanlarının yardımı ve alana desteğini sağlıyoruz"

İMUD Başkanı Doç. Dr. Gülden Sarı ise, iş ve meslek hastalıkları alanının yeni bir alan olduğunu aktararak, "İşe girmeden önce gelişen bir hastalığı da işle birlikte oluşan bir hastalığı da bütün hekimler tanılamak ve yönetmekle yükümlü. Ancak yapılandırılmış bir eğitim alınmıyor olması, kişisel çekinceler ve yasal süreçlerden dolayı bu durumu yapmalarına engel oluyor. Bu durumda da iş ve meslek hastalıkları uzmanlarının yardımı ve alana desteğini sağlıyoruz. İş ve meslek hastalıkları uzmanları çalışanda gelişen hastalığın çalışma ortamıyla ilgili olup olmadığını değerlendirmek için, bu beceriye sahip olmak için 3 yıllık yapılandırılmış eğitim alıyor. Tanılarını klinik laboratuvar ve literatür desteğiyle koyuyor. Aynı zamanda güvenlik uygulamalarını ve mevzuatı, araştırma yöntemlerini ve iş yerinde uygulanacak tıbbi teknik yönetimi de bilen uzmanlar olarak eğitimlerini tamamlıyorlar" açıklamasında bulundu.

"Bu alan sadece meslek hastalıkları uzmanlarının değil tüm hekimlerin sorumluluğu"

Devletin bu alanı bir uzmanlık alanı haline getirmiş olmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği, Klinik ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Cebrail Şimşek ise, "Bunun için teşekkür etmek lazım ama meslek hastalıkları uzmanları bizler olmadan önce de insanlar çalışıyor ve hastalanıyorlardı. Bu alan sadece meslek hastalıkları uzmanlarının değil tüm hekimlerin sorumluluğu. Yani herhangi bir hekim, bir kulak burun boğazcı gürültüye bağlı mesleki işitme kaybını tanımak ve raporlamak yükümlü. Bir gözcü ameliyat ettiği kataraktın meslekle ilişkini kurgulamakla yükümlü. İnşallah zaman içinde yapacağımız toplantılar hem bizim meslektaşlarımız arasında farkındalığı arttıracak hem de toplumun ve tarafların bu konuya ilgisini arttıracaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Meslek Hastalıkları Raporu Toplantısı Yapıldı
Kaynak: İHA

Meslek Hastalıkları, Eğitim, Sağlık, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Meslek Hastalıkları Raporu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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