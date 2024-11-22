Mevlüt Miraç, Lösemiyi Yenerek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Mevlüt Miraç, Lösemiyi Yenerek Sağlığına Kavuştu

Mevlüt Miraç, Lösemiyi Yenerek Sağlığına Kavuştu

Gaziantep'te 13 yaşındaki Mevlüt Miraç, lösemiyi yenerek arkadaşlarıyla yeniden bir arada.

22.11.2024 13:49
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Gaziantep'te ikamet eden 13 yaşındaki Mevlüt Miraç Bıçak, lösemiyi yendikten sonra yeniden arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde yaşayan Miraç'a, 4 yıl önce halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı şikayetiyle gittiği Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan tetkiklerin ardından lösemi tanısı konuldu.

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hemotolojisi ve Onkolojisi Bölümü'nde tedavisine başlanan Miraç, eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı.

6 aylık kemoterapi süreci boyunca hem okul hem de mahalle arkadaşlarından uzak kalan Miraç, zorlu geçen süreci ailesinin de desteğiyle atlatarak yeniden sağlığına ve arkadaşlarına kavuştu.

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Mevlüt Miraç Bıçak, 9 yaşında lösemi nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini, evde bir odada tek yaşadığını belirtti.

Enfeksiyon riski nedeniyle eve misafir alamadıklarını, arkadaşlarıyla oynayamadığını, okulundan uzak kaldığını dile getiren Bıçak, "Annem bana bakıyordu, sürekli meyve yiyor süt içiyordum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, çok mutluyum. Hep kırmızı ilaç veriyorlardı bana, midem bulanırdı yemek yiyemezdim. Hastaneden eve geldiğimde annem benim için çok üzülürdü. Şimdi annem, babam yanımda, arkadaşlarımlayım ve çok mutluyum. Allah herkese şifa versin." dedi.

Annesine minnettar

Hastalığı yenmesinde en büyük payın annesine ait olduğunu ve ona çok borçlu olduğunu dile getiren Miraç, "3 yıldan beri sadece kontrole gidiyorum. Ben yendim diğer hastalar da yenecek inşallah." diye konuştu.

Anne Dursun Bıçak da hastalığı ilk duyduğunda dünyasının başına yıkıldığını, oğlunun kurtulamayacağını düşündüğünü anlatarak, "Maskesiz gezdirmedim. Çok şükür atlattı, şu an hastalığı yendi okula gidiyor arkadaşlarıyla oynuyor. Çok mutluyuz, Allah herkese şifa versin." diye konuştu.

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Hüseyin Avni Solğun, löseminin 5-10 yıl öncesine kadar korkutucu bir hastalık olarak bilindiğini ama şu anda tedavi edilebilir olduğunu, Miraç'ın da kemoterapiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kemik iliği nakillerinin akut lösemi tedavilerinde son çare olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren ve Miraç'ın nakil olmadan iyileştiğine dikkati çeken Solğun, "Yüzde 10'luk akut lenfoblastik lösemi ve diğer tipte akut myeloid lösemi yüzde 20 oranında kemik iliği nakli gündeme gelmektedir. Bunların görülme sıklığı oldukça nadir, bahsettiğimiz çocukların çoğunda enfeksiyon ağırlıklı saptanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Solğun, lösemi tedavisinin ortalama 6 ay ile 2 yıl arasında sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Mevlüt Miraç, Lösemiyi Yenerek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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