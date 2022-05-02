"Mevsim geçişlerinde astım krizlerine dikkat edin" - Son Dakika
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"Mevsim geçişlerinde astım krizlerine dikkat edin"

02.05.2022 11:31
"Mevsim geçişlerinde astım krizlerine dikkat edin"

Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, mevsim değişikliklerine karşı vatandaşları uyararak, "Mevsim geçişlerinde astım krizlerine dikkat edin.

Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, mevsim değişikliklerine karşı vatandaşları uyararak, "Mevsim geçişlerinde astım krizlerine dikkat edin. Eğer yeterli önlem alınmaz, ilaçlar kullanılmazsa ciddi astım krizleri meydana gelebilir" dedi.

Mevsim değişikliklerinin yaşandığı bu aylarda astım ve alerjik problemlerin beraber görülebildiğine dikkat çeken Dr. Mehmethan Turan, "Polen uçuşları en sık nisan, mayıs ve haziran aylarında görülüyor. Doğa canlanıyor, ağaçlar, çimenler ve çiçekler açmaya başlıyor. Bunların açması ile beraber havada uçan toz partikülleri, astım hastalarımızın yaklaşık yüzde 20'sinde alerjik kökenli olduğu için atak alevlenmeye sebep oluyor. Gerekli önlemleri almak, öncesinde ilaçları kullanmak gerekir" diye konuştu.

"BU MEVSİMLERDE CİDDİ ATAKLAR GÖREBİLİYORUZ"

Astım hastalıkların iki bölüme ayrıldığını belirten Dr. Turan, "Astım alerjik ve alerjik olmayan olarak ikiye ayrılıyor. Alerjik olmayanlarda bu tür atak alanı çok fazla görmüyoruz. Sadece mevsim değişikliklerinde çeşitli enfektif alanlara maruz kalma, üşütme veya gribal problemlerden dolayı bir atak görülebilir ama alerjik olarak görülmez. Alerjik astımlılarda ise bu mevsimlerde çok ciddi ataklar görebiliyoruz" dedi.

Dr. Turan, bu nedenle önceden ilaç almak, gerekirse kortizon, antihistaminik ilaçları düzenli kullanmak, bunun yeterli gelmediği durumlarda mutlaka göğüs hastalıkları polikliniği, alerji immünoloji polikliniklerine başvurmak gerektiğini kaydederek, "Hastanın ataklarının neden olduğunu dair alerji testlerimiz mevcut. Testler, sık rastlanan bazı alerjilere göre hazırlanıyor. Bu testlerin sonucunda da hastanın hangi alerjen etkene karşı duyarlı olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle polenlere duyarlı olduğu saptanan hastalarda mevsim geçişlerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Zira şiddetli astım atakları yaşayabiliyorlar. Polenlerden uzak durmak için gerekli yaşam değişikliklerine dikkat edilmez ve yeterli önlem alınmaz, gerekli ilaçlar kullanılmazsa ciddi astım krizleri meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.


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Kayseri, Mayıs, Nisan, Astım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Mevsim geçişlerinde astım krizlerine dikkat edin' - Son Dakika


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