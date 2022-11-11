Mide şikayeti üzerine hastaneye gitti, böbreğinde 60 santim kist çıktı

Böbrekteki 60 santimlik kisti gören doktorlar şaşkın: "Hekimlik hayatımda ilk defa böylesini görüyorum"

DİYARBAKIR - Yaklaşık 2 yıldır mide ağrısı şikayeti yaşayan 34 yaşındaki Ferdi Erdem, Dicle Memorial Hastanesi'nde ameliyatla böbreğinden 60 santimetre çapında kistin çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu. Tekrardan sağlığına kavuşan Erdem, "60 santimlik kist, Mardin'deki hastanelerde görüştüğüm doktorları da çok şaşırttı" dedi.

Mardin'de yaşayan 34 yaşındaki hasta, Diyarbakır'da Dicle Memorial Hastanesi'ne karnının sol tarafında şişlik, kilo kaybı ve sindirememe gibi şikayetlerle başvurdu. Genç hastanın böbreğinde 60 santimlik kisti alan doktorlar, hekimlik hayatları boyunca böylesini görmediklerini söyledi.

Erdem'e yapılan tetkikler sonrası böbreğinde 60 santimlik kist teşhisi koyulup ameliyat kararı aldıklarını söyleyen Dicle Memorial Hastanesinde görevli Op. Dr. Kemal Ertaş, "Kist her insanda görülebiliyor. Ama çoğu zaman küçük boyutlarda kalıp hiçbir belirti vermiyor ve tesadüfen saptanıyor. Belirti verenler genellikle büyük boyutlara ulaşan vakalardır. Ama bugüne kadar en sık gördüğüm böbrek kistindeki boyutlar 11-12 santimetre diyebilirim. Daha büyüğünü görmemiştim" ifadelerine yer verdi.

"Literatüre baktığımızda çok nadir görüldüğünü fark ettik"

Ameliyat süreci hakkında bilgi veren Ertaş, Erdem'in böbreğinde çıkan kistin laparoskopik yöntemle alındığını belirterek, "Hasta nadir olarak gördüğümüz devasa boyutta bir kist ile karşımıza geldi. Hastamızın genç olması da ayrı ilginçlik arz ediyor. Hasta karın ağrısı ve karındaki şişkinlik şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde sol böbrekten kaynaklandığını düşündüğümüz, yaklaşık 60 santimetre boyutunda bir kist ile karşılaştık. Normalde bu sık gördüğümüz bir durum değil. Ben hekimlik hayatımda bugüne kadar böyle büyük boyutlarda bir kist görmedim. Literatüre baktığımızda da çok nadiren görüldüğünü fark ettik. Bu yüzden ehemmiyetle yaklaştık. Olabilecek diğer sebepleri dışladık ve bunun için bazı incelemeler yaptık. Bu incelemelerimizde bazen kanserler bu şekilde kendini gösterebiliyor veya karın içerisinde su birikmesi dediğimiz asit bu şekilde kendini gösterebiliyor. Bu sebepleri dışladıktan sonra böbrek kistine kanaat getirip hastamız için ameliyat kararı aldık. Normalde bu kadar büyük bir kisti açık olarak yapmak daha kabul edilebilir görünmekle birlikte bu hastada bunu kapalı bir şekilde laparoskopik yöntemle ameliyata almayı kararlaştırdık. Yaptığımız ameliyat ile güzel bir şekilde kapalı yöntemle kisti almayı başardık" diye konuştu.

"Hastanın vücudundan toplam 6 litre sıvı boşalttık"

Son olarak Erdem'in ameliyatını yaptıktan sonra vücudundan toplam 6 litre sıvı boşaltıldığını aktaran Ertaş, "Hastamızdaki kist o kadar devasa boyuttaydı ki bütün karın içi organları başka tarafa itip vücudun hemodinamisini bozmaya başlamıştı. Bu açıdan hastamızın ameliyat olması şarttı" ifadelerinde bulundu.

"Şu an kendimi çok iyi hissediyorum"

Ameliyat sonrası kendini iyi hissettiğini ve ağrılarının geçtiğini dile getiren Ferdi Erdem (34), "Yaklaşık iki seneden bu yana rahatsızlığım vardı. Mide şikayeti üzerine Mardin'de birkaç hastaneye gittim. Derken mide ilaçları falan kullanıyordum. Gastrit diyen doktorlar oldu. Birkaç tane mide ilacı verildi. Ben de fazla üstlenemedim. 2 senedir geçiştiriyordum. En son bir buçuk ay önce Mardin'de başka bir hastaneye gittim. Orada kist teşhisi konuldu. Öyle basit bir kist de değil. Yaklaşık 60 santimlik bir kist. Bu kistteki büyüklük diğer hastanelerde görüştüğüm doktorları da çok şaşırttı. Açıkçası ben de çok tedirgin oldum. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

"Giydiğim elbiseler üzerimde düzgün durmuyordu"

Hastalık sürecinde 7-8 kilo civarında ciddi bir kilo kaybı yaşadığını söyleyen Erdem, "Hastalık döneminde yemek yiyordum ama hiçbir şekilde doymayıp sindiremiyordum. Ciddi bir şikayetim yoktu. Karın bölgemde bir yamukluk vardı. Giydiğim elbiseler üzerimde düzgün durmuyordu. Arada bir sancım oluyordu. Başka bir şikayetim yoktu. Ama önemsemek lazım" diye konuştu.