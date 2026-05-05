Midyat'ta Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midyat'ta Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Başladı

Midyat\'ta Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Başladı
05.05.2026 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midyat Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti ile sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırıldı.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Burak Peköz, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hastanede mesai dışı poliklinik hizmetinin başlatıldığını duyurdu.

Başhekim Peköz yaptığı açıklamada, "Hastanemizde mesai dışı poliklinik hizmetini başlattık. Vatandaşlarımıza daha etkin ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunabilmek adına önemli bir adım attık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüze ve özveriyle görev yapan tüm hekimlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uygulama kapsamında bu hafta cumartesi günü, sabah 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ortopedi ile genel cerrahi branşlarında mesai dışı poliklinik hizmeti verileceği belirtildi. Yeni uygulamanın, özellikle yoğun poliklinik süreçlerinin azaltılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha hızlı yararlanabilmesi açısından önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Midyat'ta Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:53:16. #7.12#
SON DAKİKA: Midyat'ta Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.