Minik Asya Hayata Tutundu - Son Dakika
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Minik Asya Hayata Tutundu

Minik Asya Hayata Tutundu
10.06.2026 09:51
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Siirt'te omfalosel tanısı konulan minik Asya, Diyarbakır'da başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Siirt'te, gebeliğin 12'nci haftasında omfalosel (organları karnın dışında gelişen) tanısı konulup, Diyarbakır'da bin 600 gram doğan minik Asya, geçirdiği başarılı ameliyatlarla hayata tutundu.

Minik Asya Macar'ın bağırsak ve karaciğeri, anne karnındayken, yırtık olan karnın dışında gelişti. Yenidoğan hemşiresi anne Çiğdem Macar'a, gebeliğin 12'nci haftasında omfalosel tanısı konuldu, 21'inci haftadan sonra Siirt'ten Diyarbakır'daki Memorial Dicle Hastanesi'ndeki doktorlara göründü.

Annenin takibi burada yapılırken, minik Asya'ya bu süre zarfında kansızlık gelişmesi üzerine anne karnında kan transfüzyonu gibi ileri düzey bir işlem yapıldı. Bin 600 gram doğan Asya, yoğun bakım tedavi sürecinin tamamlanmasıyla 55 gün sonra 2 kilo 200 gram olarak ailesine teslim edildi.

Memorial Dicle Hastanesi'nde Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı, hastanın anne karnındaki takiplerinde tanısı konulmuş bir hasta olduğunu söyledi. Omfalosel dedikleri rahatsızlıkla bebeğin dünyaya geldiğini belirten Dr. Kamacı, anne karnındayken bebeğin karnında bir yırtık olduğu, oradan bağırsaklarının ve karaciğerinin o yırtığın içerisine girdiği görüldüğünü ifade etti. Hastayı Dr. Mehmet Obut ile birlikte takip ettiklerini aktaran Dr. Kamacı, "Gebelik takibi sırasında bebekte kansızlık gelişmesi üzerine anne karnında kan transizyonu gibi ileri düzey bir işlemde yapıldı. 31'inci haftaya kadar takip ettik. 31'inci haftada erken doğum meydana geldi, yenidoğan yoğun bakımımıza aldık. Bin 600 gram olarak dünyaya geldi. Karnın dışına çıkan organların üzeri bir zarla kaplıydı. Üzerini steril bir şekilde kapattık. Hem zar yırtılıp bağırsaklar dışarı çıkmasın diye, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hayatının birinci gününde bebeğimizi ameliyata aldık" dedi.

"Omfosel hastaları 4-5 bin doğumda bir görülen, çok küçükten çok daha büyük yelpazede seyreden bir rahatsızlıktır"

Op. Dr. Kamacı, karnın üzerinde 5 santimin üzerinde bir yırtık olduğunu kaydederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Karaciğer ve bağırsak bu yırtığın içine girmişti. Ameliyatta bunları karnın içine yerleştirdikten sonra aradaki defekti yamaya ihtiyaç olmadan kapatmayı başardık. Omfosel hastaları 4-5 bin doğumda bir görülen, çok küçükten çok daha büyük yelpazede seyreden bir rahatsızlıktır. Doğumsal bir anomalidir. Bu hastalarda eşlik eden başka hastalıklarda olabiliyor. Kalp ve böbreklerde sıkıntılar olabiliyor. Allah'a şükür hastamızın ameliyatı çok güzel bir şekilde geçti. Ameliyatımızın 3-4'ncü günü beslemeye başladık. Bebeğimizi belli bir kiloya getirdikten sonra taburcu edebiliyoruz. Bugün hastamızın doğuşundan 55'inci gününde 2 kilo 220 grama ulaştı. Bugün herhangi bir sorun olmadan şifayla taburcu edip annesine teslim ediyoruz."

"İlk 24 saat içerisinde ameliyata alındı"

Anne Çiğdem Macar, gebeliğinin 12'nci haftasında omfalosel tanısı aldığını, bu süre zarfında testlerinin de yapıldığını söyledi. 21'inci hafta itibariyle Memorilal'e yönlendirildiğini dile getiren Macar, "Hem perinatoloji uzmanının takip etmesi açısından hem de çocuk cerrahı açısından. Araştırmalarımız oldu ve alanında çok iyi olan Taner Bey ile iletişime geçtik. Perinatoloji uzmanı ve Taner hocamız tarafından takip edildi. 31'inci haftada kızımız dünyaya erken geldi. İlk 24 saat içerisinde ameliyata alındı. Yenidoğan süreci ve 2 aylık takibin ardından bugün çok şükür bebeğimizi kucağımıza aldık. Süreç kolay değildi. Yenidoğan hemşiresi olmam açısından da zorluklarımız oldu. Yenidoğan süresince ister istemez komplikasyonlar gelişebiliyor. Stresli bir süreçti" diye konuştu.

"Anne karnında tespit edilmesi çok çok önemli"

Perinatoloji yan dal uzmanı Doç. Dr. Mehmet Obut ise gebelik ultrasonlarında içinde karaciğer ve bağırsakların bulunduğu omfalosel kesesi tespit ettiklerini belirterek, "Anne karnında tespit edilmesi çok çok önemli. Normal doğurtulduğu zaman büyük zarar görebiliyorlar. Aileyi psikolojik olarak hazırlamak gerekiyor. Bebek için uygun bir hastane ortamı oluşturmak gerekiyor. Mutlaka bir çocuk cerrahisiyle görüştürmek gerekiyor. Ona göre bir hazırlık yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yenidoğan yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şah İpek de anne karnındayken problemleri olan, anne karnında gelişim defekti gösteren bir hastalık olduğuna değinerek, "Hem küçük oluşu, hem defektin oluşu biraz sıkıntılara yol açıyor. Özelikle ameliyattan sonra bu organları gelişmemiş karın boşluğuna sokmanın getirdiği bazı güçlüklerle mücadele etmemiz gerekti. Bir süre böbrek yetmezliği tablosunu gördük. Çok şükür bunu da atlattık. ekip olarak üstesinden geldik. Sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Minik Asya Hayata Tutundu - Son Dakika

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