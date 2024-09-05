Sağlık

"Minik Kalplere İlk Yardım" projesi bebeklere hayat oluyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te artan bebek ölümlerinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen "Minik Kalplere İlk Yardım" projesi bebeklere hayatını kurtarmayı ve anneleri bu konuda bilgilendirmeyi hedefliyor.

Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te hayata geçirilen ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Gizem Coşkun Yüksel'in öncülüğünde başlatılan "Minik Kalplere İlk Yardım" projesi kapsamında bebek ölümlerinin fazla olduğu mahallelerde hız kesmeden eğitimlere devam ediliyor. İlk olarak Gaziantep'in Üçoklar mahallesinin başlayan eğitimler, Boyno Mahallesinde evli anne ve anne adaylarının katılımıyla devam etti.

Projeye katılan ve eğitim alan annelere, özellikle yeni doğan bebeklerde meydana gelebilecek acil durumlar konusunda kapsamlı bir eğitim verilerek, yaşamı tehdit eden acil durumlarda, annelerin ilk müdahaleyi yapabilmesi sağlanarak, bebek ölüm oranlarını azaltmayı amaçlanıyor.

Bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve toplumda ilk yardım bilincini yaygınlaştırmak adına önem taşıyan bu proje, hem bireylerin hem de genel olarak toplumun sağlığını koruma adına da büyük önem taşıyor.

"Gaziantep'te bebek ölümleri oranı fazla"

"Minik Kalplere İlk Yardım" projesinin Türkiye'de ilk olarak Gaziantep'te başlatıldığını söyleyen Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Gizem Coşkun Yüksel, bebek ölümlerinin azalmasında projenin önemli rol oynayacağını söyledi.

Uzm. Dr. Gizem Coşkun Yüksel, "Minik Kalplere İlk Yardım" projesi yeni başlattığımız bir proje. Gaziantep'te maalesef bebek ölümleri oranı fazla. Özellikle Gaziantep'te bebek ölümleri oranıyla ilgili istatistik çalışmaları yaptık ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu mahallelerden başlayarak annelere ve anne adaylarına bebekler için ilk yardım eğitimleri verelim ve farkındalık oluşturalım dedik. Belki bebek ölümlerini azalma yönünde bir faydamız olur diye düşünerek yola çıktık. Bu hafta 2. Mahallemiz, geçen hafta Üçoklar mahallesindeydik. Bu hafta Boyno mahallesindeyiz. Çok iyi bir katılım oldu. Anneler, çocuklar hepsi motive etti bizi" dedi.

"Farkındalık oluşsun istedik"

Anne ve anne adaylarına verilen eğitimin amacını anlatan Yüksel, "Eğitimimizde anneler, özellikle bebeklerde kalp durmasında, solunum durmasında ne gibi müdahalelerde bulunabilir, ambulans gelene kadar anneler yaptığı müdahalelerle hayatı kurtarılabilir mi, bunla ilgili farkındalık oluşsun istedik. Diğer yandan suni solunum ve kalp masajı hakkında bilgiler verdik. Sara nöbeti geçiren ya da ev içindeki her türlü kazada, yanık olsun yaralanmalar olsun annelerin evde ilk yardımda ne yapabilir, bebeklerin hayatını kurtarmak için ne gibi müdahalelerde bulunabilir bunlarla ilgili bir çalışma yaptık ve bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel geri dönüşler aldık"

Anne ve anne adayları, aldığı eğitimi maket bebekler üzerinde deneyerek projeye destek olduklarını ve beklenenin üzerinde sağlanan katılım ile çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran Yüksel, "Annelerimizde birebir maketlerimizle deneyerek bu projeye destek oldular. Normalde biz kendi İlk Yardım Merkezimizde polislere, jandarmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak ilk yardım eğitimi veriyoruz. Bununla ilgili ilk yardımcı kartı ilk yardım sertifikasyon da yapıyoruz. Bu iki günlük bir eğitim oluyor ama bizim şu an burada yaptığımız daha çok anneler için bir farkındalık eğitimi herhangi bir sertifikasyonumuz olmadı. Üçoklar mahallesinde geçen hafta gittiğinizde orada çok güzel dönüşler oldu. Hatta eğitimin uzun halini alıp sertifika almak isteyen, ilk yardımcı olmak isteyen annelerimiz de oldu. Onları da davet ettik. Onları da kurumumuzda iki günlük uzun ilk yardım eğitimine tabi tutacağız. Eğitimimize böyle bir hevesle talep olması da ayrıca bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

"Aldığımız eğitimler sayesinde bilgilendik"

Verilen eğitimler sayesinde bilgilendiklerini aktaran anne İpek Yıldız, Hocamızın verdiği eğitimler ile daha da bilgilendik. Bazı şeyleri bilmiyorduk. Çocuklarımıza bir şey olduğunda paniğe kapılabiliyorduk ama bugün öğrendiğimiz iyi oldu" diye konuştu.