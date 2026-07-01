Mounjaro: Kilo Kontrolü İçin Uyarılar - Son Dakika
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Mounjaro: Kilo Kontrolü İçin Uyarılar

Mounjaro: Kilo Kontrolü İçin Uyarılar
01.07.2026 15:49
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Uz. Dr. Ebru Hacer İnan, Mounjaro'nun faydaları ve yan etkileri hakkında kritik uyarılarda bulundu.

Maltepe Özel Ersoy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Ebru Hacer İnan, halk arasında 'zayıflama iğnesi' olarak bilinen ve son dönemde popülaritesi artan Mounjaro hakkında önemli uyarılarda bulundu. İnan, "Mounjaro; tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kilo kontrolünde umut verici sonuçlar sağlayan güçlü bir ilaçtır. Ancak potansiyel yan etkiler göz önünde bulundurulmalı ve tedavi mutlaka hekim gözetiminde yürütülmelidir" dedi.

Maltepe Ersoy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Ebru Hacer İnan, kilo kontrolü ve diyabet tedavisinde dünya genelinde yaygınlaşan Mounjaro'nun etki mekanizması, faydaları ve muhtemel yan etkilerine dair önemli bilgilendirmelerde bulundu. İlacın etken maddesinin 'tirzepatid' olduğunu ve reçeteli bir enjeksiyon ilacı olarak kullanıldığını belirten Uz. Dr. İnan, "Mounjaro, haftada bir kez cilt altına uygulanır ve vücuttaki hem GLP-1 hem de GIP hormonlarını uyararak kan şekerini düzenler. İştahı baskılama, tokluk süresini uzatma ve yağ yakımını destekleme gibi güçlü kilo verdirici etkileriyle bilinir" şeklinde konuştu.

"Mounjaro uygun hastalarda anlamlı kilo kaybına yardımcı oluyor"

İlacın uygun hastalarda çok yönlü avantajlar sağladığına dikkat çeken Uz. Dr. Ebru Hacer İnan, "Mounjaro, uygun hastalarda anlamlı kilo kaybına yardımcı olur, kan şekeri kontrolünü iyileştirir ve açlık hissini azaltır. Bel çevresinde incelmeye katkı sağlamasının yanı sıra insülin direncinin düzelmesine de destek olur. Kan basıncı ve kan yağlarında olumlu değişiklikler görülürken, metabolik karaciğer yağlanması olan kişilerde karaciğer yağlanmasının azalmasına katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.

Uzmanından muhtemel yan etkilere karşı uyarı

Tedavi sürecinde karşılaşılabilecek durumlara değinen İnan, "En sık görülen yan etkiler bulantı, kusma, ishal, kabızlık, karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik, geğirme ve iştah azalmasıdır. Bu yan etkiler genellikle tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkar ve çoğu kişide zamanla hafifler. Nadir de olsa pankreatit, safra kesesi taşı veya safra kesesi iltihabı ile alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Göz siniri ile ilgili yan etkiler ise kesin olarak kanıtlanmış değildir; mevcut veriler henüz kesin bir neden-sonuç ilişkisi gösterememektedir" diye aktardı.

Hastalar için mutlaka doktor değerlendirmesi gerekli

Her hastanın bu ilacı kullanmasının uygun olmadığını vurgulayan İnan, "Gebelik veya gebelik planı olanlar, emzirme dönemindekiler, daha önce pankreatit geçirmiş kişiler, ağır mide boşalma bozukluğu (gastroparezi) olanlar, ciddi böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlar ile çoklu ilaç kullanımı olan hastalarda mutlaka doktor değerlendirmesi gerekir" uyarısında bulundu.

İlaç mutlaka doktorun önerdiği dozda kullanılmalı

Tedavi esnasında hastaların dikkat etmesi gereken kuralları hatırlatan İnan, "İlaç mutlaka doktorun önerdiği dozda kullanılmalı ve doz artışları kademeli yapılmalıdır. Süreç boyunca bol su tüketmeye özen gösterilmeli, küçük porsiyonlarla beslenerek bulantı riski azaltılmalıdır. Yağlı ve ağır yemeklerden kaçınılmalı, yeterli protein tüketimine dikkat edilmeli ve alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır. Düzenli doktor kontrolleri ise kesinlikle aksatılmamalıdır" dedi.

"Mounjaro reçeteli bir ilaçtır ve yalnızca uygun görülen hastalarda hekim tarafından başlanmalıdır"

Son olarak halk arasında doğru bilinen yanlışlara ve merak edilenlere açıklık getiren Uz. Dr. İnan, "En çok 'Mounjaro'yu herkes kullanabilir mi?' sorusuyla karşılaşıyoruz. Hayır, bu reçeteli bir ilaçtır ve yalnızca uygun görülen hastalarda hekim tarafından başlanmalıdır. Bir diğer merak edilen konu ise 'İlaç bırakılınca kilo geri alınır mı?' sorusudur. İlaç bırakıldıktan sonra sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıkları sürdürmezse verilen kiloların bir kısmı geri alınabilir. Mevcut bilimsel verilere göre bu ilaç klasik anlamda bağımlılık yapan bir ilaç değildir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mounjaro: Kilo Kontrolü İçin Uyarılar - Son Dakika

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