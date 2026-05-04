Muğla Büyükşehir sosyal hizmetler için sahaya iniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir sosyal hizmetler için sahaya iniyor

Muğla Büyükşehir sosyal hizmetler için sahaya iniyor
04.05.2026 14:06  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "Mahallemde Sosyal Hizmet Var" projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek hizmetlerini doğrudan mahallelerde anlatacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "Mahallemde Sosyal Hizmet Var" projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek hizmetlerini doğrudan mahallelerde anlatacak.

Proje kapsamında sosyal yardımlar, sağlık destekleri, eğitim ve ayni yardımlar gibi birçok hizmet tek çatı altında vatandaşlara ulaştırılırken; özellikle bu yardımlardan yararlanmak isteyen bireylerin sosyal hizmetler hakkında bilinçlendirilmesine katkı sunulacak.

Hedef yıl sonuna kadar 574 mahalleye ulaşmak

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve mevcut desteklerden haberdar olmayan vatandaşların bilgilendirilmesi projenin en önemli hedeflerinden biri. Mahalle mahalle yürütülecek çalışmalarla, vatandaşların hak ettiği desteklere ulaşmasının önündeki bilgi eksikliği ortadan kaldırılacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri "Mahallemde Sosyal Hizmet Var" projesi ile 2026 yılı sonuna kadar Muğla'nın 13 ilçesi 574 mahallesindeki vatandaşların tamamına ulaşmayı hedefliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 'kimseyi geride bırakmamak' ilkesini temel alan Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile yalnızca destek sunmayı değil; aynı zamanda vatandaşla birebir temas kurarak onların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi de amaçlıyor. Proje sayesinde vatandaşlar, hangi desteklerden nasıl yararlanabileceklerini öğrenirken, belediye de ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin çözümler üretebilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla Büyükşehir sosyal hizmetler için sahaya iniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden 22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray’da çanlar onun için çalıyor Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor

13:45
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
13:31
2021 yılında Ali Koç’un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
13:14
İran: ABD savaş gemisi vuruldu
İran: ABD savaş gemisi vuruldu
13:07
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 14:08:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir sosyal hizmetler için sahaya iniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.