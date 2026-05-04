Muğla Büyükşehir sosyal hizmetler için sahaya iniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "Mahallemde Sosyal Hizmet Var" projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek hizmetlerini doğrudan mahallelerde anlatacak.

Proje kapsamında sosyal yardımlar, sağlık destekleri, eğitim ve ayni yardımlar gibi birçok hizmet tek çatı altında vatandaşlara ulaştırılırken; özellikle bu yardımlardan yararlanmak isteyen bireylerin sosyal hizmetler hakkında bilinçlendirilmesine katkı sunulacak.

Hedef yıl sonuna kadar 574 mahalleye ulaşmak

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve mevcut desteklerden haberdar olmayan vatandaşların bilgilendirilmesi projenin en önemli hedeflerinden biri. Mahalle mahalle yürütülecek çalışmalarla, vatandaşların hak ettiği desteklere ulaşmasının önündeki bilgi eksikliği ortadan kaldırılacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri "Mahallemde Sosyal Hizmet Var" projesi ile 2026 yılı sonuna kadar Muğla'nın 13 ilçesi 574 mahallesindeki vatandaşların tamamına ulaşmayı hedefliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 'kimseyi geride bırakmamak' ilkesini temel alan Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile yalnızca destek sunmayı değil; aynı zamanda vatandaşla birebir temas kurarak onların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi de amaçlıyor. Proje sayesinde vatandaşlar, hangi desteklerden nasıl yararlanabileceklerini öğrenirken, belediye de ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin çözümler üretebilecek. - MUĞLA