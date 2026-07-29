Muğla'da İlk ECIRS Yöntemi ile Böbrek Taşı Tedavisi - Son Dakika
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Muğla'da İlk ECIRS Yöntemi ile Böbrek Taşı Tedavisi

Muğla\'da İlk ECIRS Yöntemi ile Böbrek Taşı Tedavisi
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Muğla Eğitim Hastanesi'nde ECIRS yöntemiyle böbrek taşı tek seansta başarılı şekilde temizlendi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, böbreğinde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde taş bulunan bir hasta, Muğla'da ilk kez uygulanan Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi (ECIRS) yöntemiyle tek seansta sağlığına kavuştu.

Üroloji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastaya aynı anda hem ciltten hem de doğal idrar yolundan girilerek ileri düzey kapalı böbrek taşı cerrahisi uygulandı. Dünyada ve Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilebilen minimal invaziv ECIRS yöntemi sayesinde böbrekteki taşın tamamen temizlendiği bildirildi.

Operasyon, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Deliktaş'ın koordinasyonunda, Dr. Öğretim Üyesi Uğur Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Dereköylü tarafından gerçekleştirildi. Anestezi süreci ise Doç. Dr. Eylem Yaşar ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği ekibi tarafından yürütüldü.

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Deliktaş, ECIRS yönteminin üst üriner sistem taşlarının tedavisinde iki cerrahın eş zamanlı ve koordineli çalışmasını gerektiren ileri düzey bir cerrahi teknik olduğunu söyledi.

Yöntemin özellikle büyük ve kompleks böbrek taşlarında yüksek başarı oranı sunduğunu belirten Deliktaş, "ECIRS sayesinde hastalar daha kısa sürede iyileşiyor, komplikasyon riski azalıyor ve tedavi başarısı önemli ölçüde artıyor. Kliniğimiz, teknolojik altyapısını cerrahi deneyim ve ekip çalışmasıyla birleştirerek bu yöntemi başarıyla uygulamaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Muğla'da İlk ECIRS Yöntemi ile Böbrek Taşı Tedavisi - Son Dakika

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