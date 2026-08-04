Muğla'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika
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Muğla'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı

Muğla\'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı
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Muğla İl Sağlık Müdürü Akça, sağlık hizmetlerini değerlendirdi ve iş birliğini güçlendirecek adımlar attı.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça'nın başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, ilçe sağlık müdürleri ve kamu hastanelerinin başhekimlerinin katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Toplantıda, il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirilirken, yürütülen çalışmalar gözden geçirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ile planlamalar ele alındı. Sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi, hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kurumlar arası iş birliği vurgusu

Toplantıda ayrıca sahadan gelen geri bildirimler paylaşılırken, kurumlar arası koordinasyonun artırılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Akça: "Çalışmalar kararlılıkla sürecek"

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir başarının güçlü iletişim, ortak akıl ve ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Tüm sağlık yöneticileriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Akça, Muğla'da sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika

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