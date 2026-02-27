Muğla'da Sağlık Tesislerine Ziyaret

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Marmaris'te sağlık tesislerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Marmaris İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce ve kurum yöneticileriyle birlikte ilçede bir dizi temas ve incelemede bulunan Akça, 200 yataklı Marmaris Devlet Hastanesini, İçmeler 4 No'lu ve Hisarönü 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezleri ile Marmaris 1, 2 ve 6 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret etti.

Hastanede acil servis, palyatif bakım merkezi ve fizik tedavi birimlerinde incelemelerde bulunan Akça, hasta ve hasta yakınlarıyla görüşerek hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hastanenin hizmet kapasitesinin artırılacağını belirten Akça, mevcut 2. seviye yoğun bakım yataklarının 3. seviye yoğun bakıma dönüştürüleceğini bildirdi.

Bakanlık desteğiyle uzman hekim ve yardımcı sağlık personeli kadrosunun güçlendirildiğini ifade eden Akça, yenilenen ambulans filosu sayesinde acil müdahale sürelerinin daha etkin hale getirildiğini kaydetti.

İlçeye kazandırılması planlanan Marmaris Sağlıklı Hayat Merkezi binasında da incelemelerde bulunan Akça, merkezin faaliyete geçmesiyle mamografi ve kanser taramaları, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı, çocuk, ergen ve kronik hastalık takibi ile sigara bırakma polikliniği hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını aktardı.

Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde hizmet veren Mobil Kanser Tarama Aracı'nı da ziyaret eden Akça, tarama hizmetlerinin mahalle mahalle gezilerek sürdürüleceğini ifade etti.

Akça, mobil araçta 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası vatandaşlara kolon kanseri taramalarının ücretsiz yapıldığını bildirdi.

Saha ziyaretlerinin süreceğini belirten Akça, hedeflerinin daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık altyapısı oluşturmak olduğunu kaydetti.