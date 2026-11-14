Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü'nde kan şekeri ölçüldü - Son Dakika
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü'nde kan şekeri ölçüldü

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Dünya Diyabet Günü\'nde kan şekeri ölçüldü
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında kurulan standda vatandaşların kan şekeri ölçüldü. Etkinlikte 'Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç' teması vurgulandı; Diyabet Okulu eğitimini tamamlayanlara diploma verildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapılarak diyabet konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ekibi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında kurulan bilgilendirme standında vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapılırken, diyabet konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Programa Prof. Dr. Gülhan Akbaba, Prof. Dr. Neşe Çınar ve Uzm. Dr. Çiğdem Özdemir'in yanı sıra Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Kıvanç Kahraman ve Uzm. Dr. Eda Özlek ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz katıldı.

Bu yıl 'Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, diyabetin erken tanısı ve hastalığın yönetiminde teknolojik imkanların önemi vurgulandı. Bu kapsamda düzenlenen Diyabet Okulu eğitiminde katılımcılara hastalığın takibi, kontrolü ve yönetimi hakkında bilgi verildi. Eğitim sırasında sürekli glikoz izlem sensörü uygulaması da yapılarak teknolojinin diyabet yönetimine katkıları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimi tamamlayan katılımcılara Diyabet Okulu diplomaları verildi.

Etkinlikte ayrıca diyabet taramalarının düzenli yaptırılması, aşırı susama, sık idrara çıkma ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi. Vatandaşlara dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve doktor önerilerine uygun tedavi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA
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