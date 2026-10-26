Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri standında erken tanı anlatıldı - Son Dakika
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri standında erken tanı anlatıldı

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meme kanseri standında erken tanı anlatıldı
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kurulan standa hemşirelik öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı. Ziyaretçilere erken tanı, düzenli tarama ve kendi kendine meme muayenesi anlatıldı; pembe kurdele ve broşür dağıtıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında farkındalık standı kuruldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı.

Hastane bünyesinde kurulan farkındalık standında ziyaretçilere meme kanseri, erken tanı ve düzenli tarama alışkanlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında meme kanserinde erken teşhisin yaşam kurtarıcı rolü vurgulanırken, düzenli sağlık kontrollerinin ve tarama programlarının önemi hakkında bilgi verildi. Kendi kendine meme muayenesinin (KKMM) nasıl yapılacağı görsel materyaller aracılığıyla anlatılarak katılımcıların konuya ilişkin bilinçlenmesi hedeflendi.

Kanserle mücadelede sağlık çalışanlarının ve özellikle hemşirelerin üstlendiği kritik role de dikkat çekilen etkinlikte, hemşirelik mesleğinin toplumsal sağlık bilincinin artırılmasındaki katkısı vurgulandı. Pembe Ekim konseptine uygun olarak süslenen farkındalık standında ziyaretçilere pembe kurdeleler ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlikte, meme kanserine karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve erken tanı bilincinin yaygınlaştırılması amaçlandı.

Yoğun ilgi gören farkındalık standını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi de ziyaret etti. Başhekim yardımcıları Doç. Dr. Ercan Saruhan ve Uzm. Dr. Eda Özlek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz ile müdür yardımcısı Yasemin Babayiğit, etkinlik alanında öğrencilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin yakalarına pembe kurdele takarak farkındalık mesajına destek veren hastane yöneticileri, gerçekleştirilen anlamlı çalışma dolayısıyla etkinlikte görev alan öğretim üyelerine ve öğrencilere teşekkür etti.

MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Gülşah Köse, Dr. Öğr. Üyesi Cemile Çelebi ve Öğr. Gör. Dr. Mehtap Çullu, yaptıkları ortak açıklamada, bu tür farkındalık çalışmalarının hem öğrencilerin mesleki gelişimi hem de toplumda sağlık bilincinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Öğretim üyeleri, meme kanseriyle mücadelede erken tanının önemini vurgulayarak "Erken tanı hayat kurtarır" mesajını yineledi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, meme kanserinde erken tanının önemine, düzenli tarama alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına ve toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik verilen mesajlarla sona erdi.

Kaynak: İHA
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