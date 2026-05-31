Muratpaşa\'ya 66 bin Euro\'luk gıda dönüşümü desteği

Antalya Muratpaşa Belediyesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin güçlendirilmesini hedefleyen uluslararası "SHADES" projesine dahil oldu. Avrupa Birliği destekli proje kapsamında belediyeye, kentte yürütülecek gıda dönüşüm çalışmaları için 66 bin Euro hibe sağlanacak.

Avrupa Birliği'nin "Yeşil Mutabakat" ve "Çiftlikten Sofraya" stratejileri doğrultusunda yürütülen projede Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Ürdün ve Fas'tan toplam 17 kurum yer alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Milano Belediyesi, ENCO srl ve Let's Food da proje ortakları arasında bulunuyor. Akdeniz kentlerinde sağlıklı, kapsayıcı ve dirençli gıda sistemleri oluşturmayı amaçlayan SHADES projesi, özellikle okul yemek sistemleri üzerinden dönüşüm sağlamayı hedefliyor.

36 ay sürecek proje kapsamında Muratpaşa Belediyesi, okul yemeklerinde yerel üreticileri destekleyen, mevsimsel ve organik ürünlerin ön planda olduğu sağlıklı menü uygulamalarını hayata geçirecek. Öğrencilerin sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi amacıyla yapay zeka destekli uygulamalar ve oyunlaştırılmış dijital eğitim araçları da geliştirilecek. Projede ayrıca aileler ve öğretmenler için etkileşimli platformlar kurulacak, beslenme geri bildirim sistemleri oluşturulacak. Böylece sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yalnızca okullarda değil, ev yaşamında da yaygınlaşması hedefleniyor. - ANTALYA