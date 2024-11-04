Muş Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Polikliniği Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Muş Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Polikliniği Açıldı

Muş Devlet Hastanesi, yenidoğan bebekler için poliklinik açarak sağlık hizmetlerini hızlandırdı.

04.11.2024 22:25
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Muş Devlet Hastanesinde yenidoğan polikliniği açıldı

MUŞ - Muş Devlet Hastanesi, yenidoğan bebeklerin sağlık ihtiyaçlarını en hızlı ve etkili şekilde karşılamak amacıyla son teknoloji cihazlarla donatılan yenidoğan polikliniğini hizmete açtı.

Yenidoğan bebeklerin tanı ve tedavi süreçlerinde hız kazandıracak bu poliklinik, bebeklerin sağlıklarının güvenli bir ortamda takip edilmesini sağlıyor. Muş Devlet hastanesinde görev yapan Uzman Dr. Güşta Uysal Gür, hastanede yenidoğan çocukları için ayrı bir poliklinik açıldığını ifade ederek, "Yenidoğan polikliniğinin ayrı bir ortamda hizmet vermesi hem aileler, hem de bebekler için çok önemli bir adım. Bu sayede bebeklerin ayrı bir ortamda baş çevresi, boy ölçümleri yapılıp aynı zamanda muayene de daha rahat ve daha güvenli bir ortamda yapılmış oluyor. Biz burada bebekleri, doğum sonrası muayenesini yaptıktan sonra aileleri de sarılık, tartı, beslenme, işitme testi, kalça ultrasonu, göz muayenesi konularında bilgilendiriyoruz. Ayrı bir poliklinik açılması sayesinde bebeklerimiz okul çağı çocuklarından ayrı bir ortamda muayene edilip enfeksiyon riskini azaltmış oluyoruz. Yenidoğan polikliniğinde hastanemize başvuran yenidoğan bebeklerin ilk değerlendirme, tedavi ve yönlendirilmeleri yapılır. Yenidoğan dönemi insan yaşamının en hassas ve dinamik evresidir. Amacımız, zamanından önce dünyaya gözlerini açmak zorunda kalan prematüre bebekler ile zamanında doğan sağlıklı ve hasta bebekleri en sağlıklı biçimde hayata kazandırmak ve onlara kaliteli bir hizmet sunmaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Muş Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Polikliniği Açıldı - Son Dakika

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