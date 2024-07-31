Muş'ta Epispadias ve Ekstrofi Vezikalis Tanılı Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Muş'ta Epispadias ve Ekstrofi Vezikalis Tanılı Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Muş Devlet Hastanesi'nde epispadias ve ekstrofi vezikalis tanısı konulan 1 günlük bebek, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Bebek, Ankara'da gerekli tedavilerine hızla başlanacak ve sağlık durumu yakından takip edilecektir.

31.07.2024 22:37
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Bir günlük bebek için ambulans uçak havalandı

MUŞ - Muş'ta epispadias ve ekstrofi vezikalis tanısı konulan 1 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde, epispadias ve ekstrofi vezikalis tanılarıyla yeni doğan bir bebek hasta, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Uzman ekip tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından, daha ileri tıbbi bakım ve tedavi için bebek, hızlı ve güvenli nakli için Muş Havalimanından uçak ambulans ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bebeğin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerekli tedavilerine hızla başlanacağını ve bebeğin sağlık durumunun yakından izleneceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Muş'ta Epispadias ve Ekstrofi Vezikalis Tanılı Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Epispadias ve Ekstrofi Vezikalis Tanılı Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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