MUSKİ, Toparlar\'da komşular arasındaki anlaşmazlıklara son veriyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Köyceğiz ilçesinde kanalizasyon altyapısı bulunmayan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Toparlar Mahallesi Konyalılar Mevkii'nde gerçekleştirilecek imalatla birlikte yıllardır fosseptik sistemlerinden kaynaklanan çevresel olumsuzluklar ve komşular arasında yaşanan anlaşmazlıklar sona erdiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın il genelinde sürdürülebilir kanalizasyon altyapı ağının genişletilmesi talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, projelerine Köyceğiz'de devam ediyor. Sürdürülen çalışma çerçevesinde kanalizasyon altyapısı bulunmayan Toparlar Mahallesi Konyalılar Mevkii'nde altyapı çalışmalarına başlandı.

Fosseptik kaynaklı sorunlar geride kalıyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, Konyalılar Mevkii'nde kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilirken, bölgedeki hanelerin kanalizasyon bağlantı çalışmalarına başlandı. Ayrıca bölgede ileride oluşabilecek yapılaşma ihtiyacı da dikkate alınarak parseller için bağlantı bacaları da bırakıldı.

Bölgede kanalizasyon altyapısının bulunmaması nedeniyle vatandaşlar uzun yıllardır fosseptik sistemlerini kullanıyordu. Taşan fosseptiklerin komşu parsellere sızması zaman zaman komşular arasında tartışma ve şikayetlere neden olurken, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan taşmalar kötü koku, sinek oluşumu ve çevresel olumsuzlukları da beraberinde getiriyordu. Fosseptiklerin vidanjörlerle sık sık boşaltılması ise vatandaşlara ilave maliyet yüklüyordu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte çevresel olumsuzlukların yanı sıra, fosseptik taşmalarından kaynaklı komşular arasındaki anlaşmazlıklar ve şikayetler de sona erecek. Böylece vatandaşlar daha sağlıklı bir kanalizasyon hizmetinden yararlanırken, bölgedeki yaşam kalitesi de artırılmış olacak.

Toparlar Mahalle Sakini Arife Çakır, "Yıllardır yaşadığımız sorunlar sona eriyor"

Yapılan kanalizasyon çalışmasıyla birlikte uzun yıllardır yaşadıkları fosseptik kaynaklı sorunların sona ereceğini belirten Toparlar Mahalle Sakini Arife Çakır, "Yaklaşık 20 yıldır burada yaşıyoruz. Kanalizasyon altyapısı olmadığı için fosseptik çukurumuz sürekli doluyor, iki haftada bir vidanjör çağırmak zorunda kalıyorduk. Özellikle yağışlı havalarda taşmalar yaşanıyor, taşan sular zaman zaman komşularımızın bahçelerine kadar ulaşıyordu. Bu durum hem bizi hem de komşularımızı rahatsız ediyor, komşular arasında tartışmalara ve kavgalara neden oluyordu. En büyük problemimiz ise kötü koku ve sinekti. Kötü koku nedeniyle evimizin önünde oturamıyor, pencerelerimizi rahatça açamıyorduk. Misafirimiz geldiğinde bile bu durumdan dolayı mahcup oluyorduk. Kanalizasyon hattının tamamlanmasıyla birlikte hem vidanjör masraflarından hem de kötü koku ve sinek sorunundan kurtulacağız. Bizim için gerçekten çok büyük bir rahatlık olacak. Bu sorunumuzu çözdükleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye vurguladı.

Toparlar Mahalle Muhtarı Bilal Töruz, "vatandaşlarımız hem maddi yükten, hem de yaşanan sorunlardan kurtulacak"

Toparlar Mahallesi'nde uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon sorununa çözüm üretilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Toparlar Mahalle Muhtarı Bilal Töruz, "MUSKİ Genel Müdürlüğüne ilettiğimiz talepler doğrultusunda mahallemizin Konyalılar Mevkii'nde kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. Daha önce bu sokaklarda kanalizasyon hattı bulunmadığı için vatandaşlarımız fosseptik sistemlerini kullanıyordu. Özellikle yağışlı dönemlerde taşmalar yaşanıyor, kötü koku ve sinek oluşumu nedeniyle vatandaşlarımız büyük sıkıntı çekiyordu. Vatandaşlarımız yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman birbirlerini şikayet ediyor, bu durum komşular arasında çeşitli anlaşmazlıklara neden oluyordu. Vatandaşlarımız belirli aralıklarla vidanjör çağırarak fosseptiklerini boşaltmak zorunda kalıyor, bu durum da kendilerine ilave maliyet oluşturuyordu. Kanalizasyon hattının tamamlanması ve ev bağlantılarının yapılmasıyla birlikte hem bu masraflar ortadan kalkacak hem de kötü koku, sinek ve taşma gibi sorunlar sona erecek. Böylece vatandaşlarımız daha sağlıklı bir altyapı hizmetine kavuşurken, mahallemizde yaşanan çevresel olumsuzluklar ve komşular arasındaki anlaşmazlıklar da geride kalacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e ve bu sıcak havada özveriyle çalışan tüm MUSKİ personeline mahallem adına teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - MUĞLA