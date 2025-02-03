Müzisyen Baba ve Kızı Diyaliz Hastalarına Moral Verdi

Sağlık

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde müzisyen baba Ferhat Badur ile kızı yağmur, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören diyaliz hastalarına müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz hastaları için, müziğin hastalar üzerindeki stresi düşürdüğünün tespit edilmesi üzerine, müzik dinletisi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte müzisyen baba Ferhat Badur klarnet, kızı yağmur ise keman çaldı. Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Selim Ünverdi, bu tür etkinliklerin hastaların motivasyonunu artırdığını ve tedavi süreçlerine olumlu katkı sağladığını belirterek, "Diyaliz hastalarımızın zor tedavi sürecinde müzik dinletisi yapan müzisyen Ferhat kardeşimize ve Yağmur kızımıza teşekkür ederim" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,