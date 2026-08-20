Narman'da Sigara Bırakma Bilgilendirmesi
Sağlık ekipleri, Narman'da halka sigaranın zararlarını anlatarak bırakmaları için bilgilendiriyor.
Erzurum'un Narman ilçesinde sağlık ekipleri, halka sigaranın zararlarını anlatıp bırakmaları için bilgilendiriyor.
Narman Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılar, ilçe merkezinde kurdukları çadırlarda vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapıyor.
Ekipler, vatandaşların karbondioksit oranını ölçüp sigarayı bırakmaları konusunda bilgilendirme yapıyor.
Ayrıca ekipler, kanser taramalarında erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyor.
Kaynak: AA
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