Nazilli'de Sağlık Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Nazilli'de Sağlık Semineri Düzenlendi

Nazilli\'de Sağlık Semineri Düzenlendi
03.07.2026 14:09
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Kazı ekibi ve mahalle sakinleri için sağlık konularında bilgilendirme semineri yapıldı.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazı Evi'nde kazı çalışanlarına ve Bozyurt Mahallesi sakinlerine bilgilendirme semineri düzenledi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz'un ev sahipliğinde Nazilli Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazı Ekibi ve mahalle sakinlerinin katıldığı bilgilendirme toplantısına İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, kurum birimlerinin yöneticileri, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Savaş ve iş insanları katıldı.

Nazilli Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazı ekibi ve vatandaşlar için düzenlenen programda İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş Nazilli'de bulunan Zafer ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak sunulan; Beslenme Danışmanlığı, Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Danışmanlığı, Ruh Sağlığı Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Sigara Bırakma Poliklinikleri, Gebe Okulu hakkında bilgilendirme yapıp, yaş aralığında ücretsiz olarak yapılan kanser taramaları olan; meme kanseri taraması (40-69 yaş arası kadınlar 2 yılda bir, rahim ağzı kanseri taraması (30-65 yaş arası kadınlar 5 yılda bir, kolorektal kanser taraması (50-70 yaş arası kadınlara ve erkekler 2 yılda bir için vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

Sağlık Memuru Cemalettin Bozoğlan'da, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ve Kuduz Hastalığı" bulaş yolları, risk altındaki kişiler, korunma yolları, kene ve şüpheli kuduz riskli ısırıklarda neler yapılması gerektiği hakkında eğitim verdi.

Ayrıca Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Fizyoterapisti Ramazan Ünlü ve Ebe Hülya Toparlak tarafından Sağlık Bakanlığı" Hareket Yaşını öğren, sağlıklı yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların fiziksel uygunluk düzeylerini değerlendirmek amacıyla tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testi uygulandı. Yapılan ölçümler sonucunda vatandaşlara fiziksel aktivite konusunda bilgilendirme yapıldı, ihtiyaç duyan bireyler Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendirildi ve 50-70 yaş arası olan ve Kalınbağırsak (Kolorektal) Kanseri Testini yaptırmayan vatandaşlara da (Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) kitlerinden verildi ve vatandaşlar 'KETEM'e davet edildi.

Etkinliğin sonunda Kazı Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Etkinlikte konuklara aşure ikram edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Nazilli'de Sağlık Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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