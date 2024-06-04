Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 7 aylık bebeğin karnından 800 gram kitle çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 7 aylık bebeğin karnından 800 gram kitle çıkarıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 7 aylık bebeğin karnından 800 gram kitle çıkarıldı

Aksaray'da yaşayan bir çift, bebeklerinin karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle bebeğin karnından 400 binde 1 görülen yaklaşık 800 gramlık kitle çıkarıldı. Bebek sağlığına kavuştu ve aile rahat bir nefes aldı.

04.06.2024 11:21
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle 7 aylık bebeğin karnından 400 binde 1 görülen yaklaşık 800 gramlık kitle çıkarıldı.

Aksaray'da yaşayan Selçuk ile Nadire Çal çifti, 9 ay önce dünyaya gelen bebekleri Züleyha'nın karnındaki şişlik nedeniyle kentteki bir polikliniğe başvurdu.

Daha sonra ailesi tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen bebek için birçok uzmandan oluşan heyet, ameliyat kararı aldı.

Hastanenin Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Canan Kocaoğlu'nun ekibiyle gerçekleştirdiği 3,5 saatlik operasyonla bebeğin karnındaki büyük kitle çıkarıldı.

Bebeğin karnından 800 gram kitle çıkarıldı

Doç. Dr. Canan Kocaoğlu, AA muhabirine, bebeğin 2 ay önce annesinin karnındaki şişliği fark etmesiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Muayenede minik Züleyha'nın karnında oldukça büyük, sert ve hareket etmeyen bir kitle tespit ettiklerini anlatan Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine araştırmaları, tetkikleri yaptık. Onkoloji konseyi oluşturduk. Burada bir patoloğun, onkoloğun, radyoloğun ve bizim de olduğumuz konseyde bunun ön tanı olarak teratom (sinir, kemik, kas, kıkırdak dokularından oluşan tümör) olabileceği düşünüldü ve total olarak çıkarılması kararı çıktı. Hastamızı operasyona hazırladık ve aldık. Ameliyatta karnın arka duvarında, bağırsakların da daha gerisinde büyük damarların komşuluğunda 17 santimetre çapında yaklaşık 800 gram ağırlığındaki kitleyi çıkardık. Patoloji sonucunda teratom olduğu raporlandı. Bebeğimiz tamamen sağlığına kavuştu."

Çok nadir görülüyor

Kocaoğlu, bebeğin iki yıl takip edileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bölgede olan teratomlar 400 binde 1 gibi çok nadir görülür. Akademik yayınını hazırlayacağız. Literatüre girecek bir operasyon. Şu anda hiçbir olumsuz durum yok. Çocuğumuz besleniyor, yiyor, içiyor ve bağırsakları çalışıyor. Karın içinde bir anormallik yok. Bu konuda aileler dikkatli olmalı. Ellerine böyle şüpheli bir kitle geldiğinde, sağlık kuruluşuna başvururlarsa erken teşhisle total olarak da çıkarıldığında tamamen iyileşme sağlanabileceğini bildirmek isteriz."

Ailenin tedirginliği ameliyatla sona erdi

Anne Nadire Çal da bebeğinin karnında mandalina büyüklüğünde sertlik hissedince panikle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Gittikleri hastanelerde muayenede duydukları karşısında büyük korku yaşadıklarını belirten Çal, "Canan hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hastanede 13 gün kaldık, ardından taburcu edildik." dedi.

Baba Selçuk Çal da zor bir ameliyat sonrası çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 7 aylık bebeğin karnından 800 gram kitle çıkarıldı - Son Dakika

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