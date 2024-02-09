Sağlık

Niğde'de sigaranın zararlarına dikkat çekildi

NİĞDE - Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde Şadırvan Park'ta stant açıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in ziyaret ettiği stantta nefeste karbon monoksit ölçümü yapılırken sigaranın zararlarıyla ilgili bilgilendirici broşürler verildi, bırakmak isteyenler sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada kendisini seven birisinin sigara kullanmayacağını hem kendisine hem de topluma zarar verdiğini söyledi.

Niğde Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bayraktar ise 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada sigaranın zararlarına karşı uyarılarda bulundu.

Bayraktar; "Sigara, elektronik sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımında vücudun tüm organları olumsuz etkilenir. Sigara, akciğer dokularında iltihaplanmalara neden olur. Zamanla göğüste sıkışma, hırıltılı nefes alma veya nefes darlığı ile beraber solunum yollarında nefes almayı zorlaştırabilecek fiziksel değişiklikler görülür. Akciğerlerde oksijen değişimine izin veren küçük hava keselerinin alveollerin zarar görmesi sonucu amfizem görülme artar. Sigara içmek, kan basıncını yükseltir ve kalbin yükünü artırır. Sigara dumanıyla ortaya çıkan karbonmonoksit, oksijen eksikliğine katkıda bulunarak kalbin daha zor çalışmasına neden olur. Sigara kan akışını engelleyen kan pıhtıları oluşturarak kalp krizi ve felç riskini artırır. Sigara içenlerde, tip 2 diyabet görülme daha yüksek. Sigara içmek kadınlarda östrojen seviyesini düşürür. Düşük östrojen seviyeleri kuru cilde, saçların incelmesine ve hafıza sorunlarına neden olur. Sigara içmek aynı zamanda erken menopoza da yol açabilir." dedi.

Sigarayı bırakan kişilerde kalp krizi geçirme riskinin 24 saat içinde azaldığını ifade eden Dr. Bayraktar; "Sigarayı bıraktıktan sonraki iki hafta içinde nefes darlığı, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara yakalanma riski azalır. Kalp krizi geçirme riski 24 saat içinde azalır. Kadınlarda östrojen düzeyleri normale döner. Kandaki oksijen miktarı artar, kaslar ve kemikler daha güçlü ve sağlıklı hale gelir. Cildin erken yaşlanma riski ortadan kalkar. En önemlisi çocuklarımız bronşit, zatürre, astım, menenjit ve kulak enfeksiyonlarına karşı daha az risk altında olur. Nikotin yoksunluk belirtilerinin şiddeti ve sıklığı her geçen gün azalacak ve 2-4 hafta içinde tamamen yok olur. "ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ile yanınızdayız. Niğde'de Özbelde mevkiindeki Sağlıklı Hayat Merkezi 2'deki sigara bırakma polikliniğimize hafta içi mesai saatleri içerisinde şahsen başvurabileceklerini belirtti.