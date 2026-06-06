Niğde'de UMKE Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Niğde'de UMKE Eğitimi Tamamlandı

Niğde\'de UMKE Eğitimi Tamamlandı
06.06.2026 12:18
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Niğde UMKE personeline afet müdahale eğitimi verildi, katılımcılar uygulamalı deneyim kazandı.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik düzenlenen medikal kurtarma ygulamaları eğitimi tamamlandı.

21-22 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen UMKE Temel Eğitimi'ni tamamlayarak Niğde UMKE ekibine katılan personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı, 2-4 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'den gelen 2 uzman eğitmen ile Niğde'de görev yapan 5 uzman eğitmenin katkılarıyla yürütüldüğü bildirildi. Eğitim süresince katılımcıların teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı bulduğu ve afetlere müdahale konusunda deneyim kazandığı ifade edildi. 16 kursiyerin katıldığı programın ilk iki gününde teorik eğitimler verilirken, uygulamalı eğitimler Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü'ndeki UMKE Eğitim Alanı'nda yapıldı. Eğitimlerde afetlerde sağlık hizmetlerinin yönetimi, medikal kurtarma prensipleri, ekip çalışması ve olay yeri güvenliği konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçeğe yakın afet ve enkaz senaryoları eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalarda kursiyerler, enkaz altında kalan yaralılara ulaşılması, ilk müdahalenin yapılması ve güvenli tahliye süreçlerinde görev aldı. Eğitim kapsamında enkaz altında hasta değerlendirme, güvenli kurtarma teknikleri, hasta taşıma uygulamaları, ekip koordinasyonu ve afetlerde sağlık hizmetlerinin yönetimine ilişkin uygulamalar gerçekleştirildi. Saha tatbikatlarında ekipler, senaryo gereği yaralıların enkaz altından çıkarılması ve sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi süreçlerini uygulamalı olarak yerine getirdi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, UMKE personelinin düzenli eğitim ve tatbikatlarla sürekli hazır durumda tutulduğu kaydedildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan personelin, muhtemel afet ve acil durumlarda medikal kurtarma faaliyetlerini daha etkin şekilde yürütebilecek donanıma sahip olduğu belirtilirken, gerçekleştirilen programın Niğde UMKE'nin operasyonel kapasitesine katkı sunduğu ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sağlık, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Niğde'de UMKE Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

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