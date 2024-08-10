Niğde UMKE, ekibi ve lojistik deposu ile olağan dışı olaylar ve doğal afetlere hazır - Son Dakika
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Sağlık

Niğde UMKE, ekibi ve lojistik deposu ile olağan dışı olaylar ve doğal afetlere hazır

Niğde UMKE, 101 kişilik gönüllü ekibi ve acil tıbbi yardım, medikal kurtarma, hasta nakil ve yerinde tıbbi müdahale durumları için kurulan lojistik deposu ile muhtemel afet durumlarına hazır.

10.08.2024 20:22
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Niğde UMKE, ekibi ve lojistik deposu ile olağan dışı olaylar ve doğal afetlere hazır

NİĞDE - Niğde UMKE; 101 kişilik gönüllü ekibi ve acil tıbbi yardım, medikal kurtarma, hasta nakil ve yerinde tıbbi müdahale durumları için kurulan lojistik deposu ile muhtemel afet durumlarına hazır.

Niğde UMKE Lojistik Deposunda araçlar, ambulanslar, acil tıbbi malzemelerin yanı sıra tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler, hastanelerde kullanılacak tıbbi ilaçlar ve sarf malzemeleri depolanıyor. Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Bahadır Karaca; yurt içi ve yurtdışındaki olağan dışı olaylar ve afet durumlarına en kısa sürede araç, ekip ve tıbbi malzemeleri ile müdahale edebilmek için hazırlanan Niğde Umke Lojistik Deposunda incelemelerde bulundu. Karaca burada yaptığı açıklamada; "Ülkemizde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde afetler ve büyük toplumsal olaylar artmış durumda. Buna bağlı olarak da sağlık sistemlerinin bu tip olaylara,acil, etkin yerinde müdahale etmesi gerekliliği söz konusu ve bizler de bu konuda alt ve üst yapı çalışmalarını yapmak zorundayız. Sağlık Bakanlığı'nın 2003 yılında Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi çerçevesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri oluşturuldu. İlimizde de 2005 yılında Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde UMKE birimi meydana getirildi" dedi. 6 Şubat depreminin ardından afet bölgelerine ve büyük olayların yaşandığı alanlara müdahale etmek için lojistik desteğin öneminin bir kez daha görüldüğüne dikkati çeken Karaca, bu çerçevede yürütülen çalışmaların kapsamlı hale getirildiğini belirtti.

"Tam donanımlı sahra hastanesi için gerekli tüm malzeme depoda bekletiliyor"

İl Sağlık Müdürü Karaca; "Yaklaşık 600 metrekare sahip bir alanda iki bölmeden oluşan depomuzun içerisinde herhangi bir afette insanlarımıza sağlık hizmeti verebilecek araç ve tıbbi malzemeler mevcut. Sahra hastanelerinin içerisindeki ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar görüntüleme donanımlarıyla teçhizatlarımız hazır. Niğde çevresinde büyük illerin olduğu, aynı zamanda ülkemizin batısı ve doğusu arasında orta noktada bu yüzden deprem bölgelerine ulaşımda önem arz eden bir iliz. Lojistik depomuzun içerisinde yaklaşık 12 adet poliklinik hizmeti verebileceğimiz veya hastaları gözlemleyebileceğimiz çapta büyüklükte sahra çadırı ve tıbbi donanımımız mevcut. Hastane için gerekli olan ameliyathane cihazları, yoğun bakım cihazları, laboratuvar ve görüntüleme cihazları depomuzda yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Niğde UMKE, ekibi ve lojistik deposu ile olağan dışı olaylar ve doğal afetlere hazır - Son Dakika

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