Nilüfer Kadın Korosu, meme kanseri bestesiyle kadınları erken teşhise çağırdı

Bugüne kadar 13 ülkede sahne alan Bursa Nilüfer Kadın Korosu, bu kez meme kanserine karşı sesini yükseltti. Koro şefi Dr. Aysel Gürel'in "Meme Kanseri Olunca Sakın Korkma" adlı bestesiyle erken teşhise dikkat çekilirken, hastalığı yaşayan koro üyeleri de tecrübelerini paylaşarak kadınlara çağrıda bulundu.

175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu, müziği toplumsal farkındalık oluşturmak için kullanmaya devam ediyor. Koro şefi Dr. Aysel Gürel, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kendi bestesi olan "Meme Kanseri Olunca Sakın Korkma" adlı şarkıyı hazırladı. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek istediklerini belirten Gürel, "Bütün kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı çok çok önemli. Toplumda buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Geç kalmamak, erken teşhis ve tedaviye başlanması hastalığın tedavisinde çok önemli" ifadelerinde bulundu.

"Bir arkadaşımızda hastalık çok erken dönemde teşhis edildi"

Nilüfer Kadın Korosu'nun 22 yıllık genel müdürlüğünü yaptığını belirten Dr. Aysel Gürel, koronun sosyal sorumluluk çalışmalarına da değinerek, "Korodaki arkadaşlarımı bazı sağlık testlerine, örneğin smear testi ve mamografi gibi kontrollere gitmeleri konusunda teşvik ediyorum. İlk dönemlerde bazı arkadaşlarımız gitmek istemediler. 'Hiçbir sıkıntımız yok, bizi niye gönderiyorsun?' diyorlardı. Ben de biraz zorunlu tuttum işi doğrusu. Tesadüfen bir arkadaşımızda hastalık çok erken dönemde teşhis edildi" dedi.

Koro üyeleriyle zaman zaman toplu sağlık kontrollerinden geçtiklerini aktaran Gürel, kadınların kendi vücutlarındaki değişiklikleri takip etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Kadınların en ufak bir değişiklik gördüklerinde, bir kitle fark ettiklerinde veya başka bir farklılıkla karşılaştıklarında hekime gitmeleri çok önemli. Herhangi bir belirti görmeseler bile belli bir yaştan sonra kontrollerden geçmelerini rica ediyorum. Geç kalmaktan kork, erken tanı çok önemli" diye konuştu.

Koroda 9 yıldır yer alan Selma Mert, 2018-2019 yıllarında duş sırasında yaptığı kontrolle göğsünde sertlik fark ettiğini ve doktora başvurduktan sonra tedavi sürecinin başladığını anlattı. Kontrollerini sürdürdüğünü belirten Mert, "Ben onu belki boş verseydim, 'Bir şey yok' deseydim belki daha ilerleyecekti. Daha kötü sonuçlar olacaktı. Bütün arkadaşlara derim ki kendilerini kontrol etsinler. Korkuyla olmuyor bu, kontrolle" ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Fatma Sevik de göğsünde hissettiği sertlik üzerine doktora başvurduğunu ve biyopsi sürecinden geçtiğini belirterek kadınlara, "Vücutlarında herhangi bir sertlik veya olağan dışı bir şey hissettiklerinde hemen doktora gitmelerini öneriyorum" çağrısında bulundu.

"Hastanın da ailenin de kabullenmesi gerekiyor"

Koro üyelerinden Sadet Çağman ise yaklaşık bir yıl önce kardeşine triple negatif meme kanseri teşhisi konulduğunu belirterek aile desteğinin önemine dikkat çekti. Hastalık sürecinin hem hasta hem de yakınları için zor olduğunu ifade eden Çağman, "Ailece birbirimize destek olmanın önemini böyle zamanlarda daha iyi anlıyoruz. Hastanın da ailenin de kabullenmesi gerekiyor. Kabul ettikten sonra ne yapacağını bilerek, güvenerek ilerlemek çok önemli" dedi.

13 ülkede Türk müziğini ve Türk kadınını tanıttılar

Nilüfer Kadın Korosu, bugüne kadar dünyanın 13 ülkesinde konserler verdi. Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda, İtalya, Letonya, Portekiz, Kıbrıs, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelerde sahne alan koro, Türk müziğini, Türk kültürünü ve Türk kadınını uluslararası platformlarda tanıttı.

Konserlerinin büyük bölümünü sosyal sorumluluk projeleri yararına gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Aysel Gürel, "175 kadından oluşuyoruz. Her tür müziği yapıyoruz. Tüm konserlerimizi sosyal projeler yararına gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz, farkındalık oluşturan bir koroyuz" dedi.

Koro, meme kanseri farkındalığı için hazırlanan özel besteyle kadınları erken teşhis konusunda bilinçlendirmeyi ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.