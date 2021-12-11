O tedaviler artık ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , Sağlık Uygulama Tebliği'nin tanı ve tedaviler bölümüne "Intraoperatif Nöronavigasyon İşlemi"ni de eklendi.

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜCRET ÖDENMEYECEK

Buna göre, hemodiyaliz tedavisi süresince, "Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik"te belirtilen tetkikler ve bu tetkiklerin tekrarı, hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkiklerde ücret ödenmeyecek.

AYRICA FATURALANDIRILMAYACAK

Gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkikler, seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücreti fiyata dahil olacak, ayrıca faturalandırılmayacak. Tetkikleri yaptırılmayan hastaların diyaliz tedavilerine ait ücretleri ödenmeyecek.

Tebliğdeki tanı ve tedaviler bölümüne "Intraoperatif Nöronavigasyon İşlemi" eklenirken işlem bedeli de belirlendi.

AYAKTA TEDAVİLERDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Tebliğde, ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin hükümde de değişiklik yapıldı.

Buna göre, ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelere ait fatura bedelleri malzemenin sözleşmeli satış merkezleri veya eczanelerden temin edilmesi halinde SGK tarafından karşılanacak.

Ancak SGK tarafından iade alınan tıbbi malzeme bedelleri sözleşmeler tamamlanıncaya kadar şahıs ödemesi şeklinde yapılacak.