Obezite, Diyabet ve Kalp-Damar Hastalıkları Artıyor

Bayındır İçerenköy Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferit Kerim Küçükler, obez kişilerde diyabet, kalp-damar rahatsızlıkları, depresyon ve kanser gibi hastalıkların görülme sıklığının arttığını bildirdi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dünya Obezite Fedarasyonu 2023 verilerinin dünyada 4 milyar insanın fazla kilolu veya obez olduğu bildirdi.
En hızlı artışın olduğu grup, 2020'ye göre iki kat artışın görüldüğü çocuklar oldu. 2035'te Türkiye'de yaşayan erişkinlerin yarısının obez olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükler, vücuttaki yağ dokusunun, insan sağlığına zarar verecek kadar artması olarak tanımlanan obezitenin, kişinin dış görünüşünü etkileyen basit bir kilo alımı olmadığını ve önemli bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Obez kişilerde, diyabet, kalp-damar hastalıkları, depresyon ve kanser gibi hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Bu hastalıklar obez kişilerin yaşam sürelerinin kısalmasına neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.
"Stres ve düzensiz uyku kilo almamıza yol açabiliyor"
Küçükler, genlerin, iştahı, metabolizma hızını, yağ depolama şeklini ve kapasiteyi belirlediğini belirtti.
Obezite gelişiminde birden fazla faktörün rol oynadığını aktaran Küçükler, şunları kaydetti:
"Genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam, yüksek kalorili beslenme, hormonal nedenler ve ilaçlar obezitenin gelişmesine sebep olabiliyor. Stres ve düzensiz uyku kilo almamıza yol açabiliyor. Ayrıca ailemizden aldığımız beslenme alışkanlıkları da çok önemlidir. Yaşlandıkça metabolizmamız yavaşlıyor, daha az egzersiz yapmaya başlıyoruz. Yanı sıra, kadınlarda gebelik ve menopoz kilo alımı açsından önemli dönemlerdir. Cushing hastalığı, hipotiroidi, akromegali ve polikistik over sendromu gibi hormonal hastalıklar sebebiyle de kilo alınabiliyor. Nadir görülen Prader Willi sendromu gibi bazı hastalıklar, çocukluk döneminden itibaren obeziteye yol açabiliyor. Kortizon, antidepresan ve antipsikotik gibi bazı ilaçlar da kilo almaya neden olabiliyor."
Son Dakika › Sağlık › Obezite, Diyabet ve Kalp-Damar Hastalıkları Artıyor - Son Dakika
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