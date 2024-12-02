İzmir'in Menemen ilçesinde nefes borusuna sakız kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Erol Tarakçıoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencinin teneffüste çiğnediği sakız boğazına kaçtı.
Öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf arkadaşları, durumu teknoloji ve tasarım öğretmeni Ali Kocacık'a bildirdi.
Kocacık, Heimlich manevrasıyla sakızı çıkararak öğrencisinin rahat şekilde nefes almasını sağladı.
Öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde öğrencinin nefes alamayarak yere düşme ve arkadaşlarının öğretmen Kocacık'a haber verme görüntüleriyle, yapılan Heimlich manevrası yer aldı.
Son Dakika › Sağlık › Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı - Son Dakika
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