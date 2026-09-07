Okul döneminde bulaşıcı hastalık riski artıyor, uzmanlar ailelere kritik önerilerde bulundu - Son Dakika
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Okul döneminde bulaşıcı hastalık riski artıyor, uzmanlar ailelere kritik önerilerde bulundu

Okul döneminde bulaşıcı hastalık riski artıyor, uzmanlar ailelere kritik önerilerde bulundu
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Okulların açılmasıyla çocuklarda grip ve diğer enfeksiyonların görülme sıklığının artabileceğini belirten uzmanlar, kalabalık sınıfların virüs yayılımını kolaylaştırdığına dikkat çekti. Ailelere hijyen, aşı ve dengeli beslenme önerilerinde bulunulurken, ateşi olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiği vurgulandı.

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda soğuk algınlığı, grip ve diğer bulaşıcı enfeksiyonların görülme sıklığının artabileceği belirten uzmanlar, kapalı ve kalabalık sınıflarda yakın temasın yanı sıra ortak kullanım alanlarının virüslerin yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti. Uzmanlar ailelere hijyen, aşı, dengeli beslenme ve yeterli uyku konusunda uyarılarda bulundu.

Okulların açılmasıyla çocukların günün büyük bölümünü kalabalık ve kapalı ortamlarda geçirmeye başlaması, bulaşıcı hastalık riskini de beraberinde getiriyor. Özellikle sınıfların yeterince havalandırılmaması, ortak eşyaların kullanılması ve çocukların yakın teması, solunum yolu virüslerinin daha kolay yayılmasına neden olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Fatih Ay, okul döneminde çocuklarda karşılaşılabilecek hastalıklar ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

En sık görülen hastalıklar arasında grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları bulunuyor

Uzm. Dr. Fatih Ay, okul döneminde viral üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, RSV, el-ayak-ağız hastalığı, streptokok boğaz enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, konjonktivit ve gastroenterit gibi hastalıkların daha sık görülebileceğini belirtti. Ortaokul ve lise dönemindeki çocuklarda ise grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra enfeksiyöz mononükleoz gibi hastalıkların da görülebileceği ifade edildi.Hastalıkların yayılmasında yalnızca hava sıcaklığının değil, okul ortamındaki kalabalık ve yakın temasın da önemli rol oynadığı kaydedildi.

Ailelere önemli öneriler

Uzmanlar, çocukların hastalıklardan korunması için öncelikle rutin çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını öneriyor. 6 aydan büyük çocuklarda yıllık grip aşısının da değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, kronik hastalığı veya bağışıklık sistemiyle ilgili sorunu bulunan çocuklarda aşının daha da önemli olduğu vurgulandı.El hijyeninin de hastalıkların önlenmesinde önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek çocuklara okuldan eve geldiklerinde, yemeklerden önce ve tuvalet sonrasında ellerini doğru şekilde yıkama alışkanlığının kazandırılması tavsiye edildi.Çocukların bağışıklık sisteminin desteklenmesi için yeterli uyku ve dengeli beslenmenin de önem taşıdığı ifade edildi. Çocukların yaşlarına uygun şekilde genellikle 9 ila 12 saat uyuması, mevsim sebze ve meyvelerinin yer aldığı dengeli bir beslenme düzenine sahip olması önerildi. Sınıfların düzenli olarak havalandırılması, ortak kullanılan eşyaların paylaşımının mümkün olduğunca sınırlandırılması ve öksürme-hapşırma sırasında ağız ve burunun kapatılması da hastalıkların yayılmasını azaltabilecek önlemler arasında gösterildi.

Ateşi ve belirgin hastalık belirtileri olan çocuk okula gönderilmemeli

Uzmanlar, ateş, şiddetli öksürük, kusma veya ishal gibi belirtileri bulunan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini belirtti. Çocuğun evde dinlendirilmesinin hem iyileşme sürecine katkı sağladığı hem de hastalığın diğer öğrencilere bulaşmasının önüne geçtiği ifade edildi.

Belirtiler 3-4 günden uzun sürerse doktora başvurulmalı

Çoğu viral enfeksiyonun hafif seyrederek kendiliğinden düzelebildiğini belirten uzmanlar, bazı durumlarda ise tıbbi değerlendirme gerektiğine dikkat çekti. Yüksek ve düşmeyen ateş, nefes almada güçlük, kulak ağrısı, belirgin halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerin ortaya çıkması veya şikayetlerin 3-4 günden uzun sürmesi halinde çocuk hekimine başvurulması gerektiği bildirildi.Özellikle küçük yaş grubundaki ve kronik hastalığı bulunan çocuklarda erken tıbbi değerlendirmenin muhtemel komplikasyonların önlenmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Okul döneminde bulaşıcı hastalık riski artıyor, uzmanlar ailelere kritik önerilerde bulundu - Son Dakika

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