Okul öncesi diş kontrolü çağrısı, ağrı ve uyku sorununu erken yakalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul öncesi diş kontrolü çağrısı, ağrı ve uyku sorununu erken yakalar

Okul öncesi diş kontrolü çağrısı, ağrı ve uyku sorununu erken yakalar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atlas Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, okul dönemi öncesi yapılacak diş hekimi değerlendirmesinin ağrı, enfeksiyon, çiğneme güçlüğü ve uyku problemlerini erken fark ettirebileceğine dikkat çekti. Kınıkoğlu, taramanın kapsamlı muayenenin yerine geçmediğini belirterek aileleri uygun bir diş hekimine yönlendirmeye çağırdı.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukların okul hazırlıkları sürerken, ağız ve diş sağlığının da gözden geçirilmesi önem taşıyor. Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, okul dönemine başlamadan önce yapılacak diş hekimi değerlendirmesinin, çocukların eğitim hayatını etkileyebilecek ağrı, enfeksiyon, çiğneme güçlüğü ve uyku problemlerinin erken fark edilmesine katkı sağlayabileceğine dikkat çekti.

Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, ağız ve diş sağlığının yalnızca çürüksüz dişlere sahip olmak anlamına gelmediğini belirterek çocuğun ağrısız uyuyabilmesi, rahatça çiğneyebilmesi, konuşabilmesi, gülümseyebilmesi ve okul yaşamına kesintisiz katılabilmesinin de ağız sağlığının önemli göstergeleri olduğunu ifade etti.

"Diş muayenesi doğrudan başarı artıran bir uygulama değildir"

Diş sağlığının okul başarısıyla ilişkisine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, konunun doğru ifade edilmesinin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Diş muayenesi doğrudan "başarı artıran" bir uygulama değil, öğrenmeyi zorlaştırabilecek sağlık sorunlarını erken ortadan kaldıran koruyucu bir adımdır. Ağrıyan bir diş, çocuğun dikkatini sürekli olarak ağrıya çeker; çocuk öğretmeni dinlemekte, okuma yaparken odaklanmakta veya sınav sırasında düşüncesini sürdürmekte zorlanabilir. Özellikle gece artan diş ağrısı uykuyu bölebilir; ertesi gün yorgunluk, huzursuzluk ve dikkat dağınıklığına yol açabilir. Ağrı ve hassasiyetin giderilmesi, çocuğun dikkatini yeniden dersine verebilmesini kolaylaştırabilir. Rahat çiğneyebilmesi ve düzenli uyuyabilmesi de okul gününü daha konforlu geçirmesine destek olur."

Okul başlamadan önce kontrol neden önemli

Çocukların herhangi bir şikayeti olmasa bile bazı ağız ve diş problemlerinin başlangıçta belirti vermeyebileceğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, okul öncesi dönemde yapılacak değerlendirmenin bu açıdan önemli olduğunu söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, bu kontrolde aktif çürüklerin yanı sıra kırık veya hassas dişler, diş eti problemleri, yoğun plak birikimi, süt dişlerinin düşme ve daimi dişlerin sürme süreci, yeni sürmüş daimi azı dişlerinin koruyucu uygulama gereksinimi ve ortodontik aparey kullanan çocuklarda oluşabilecek sorunların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Spor yapan çocuklarda ağız koruyucu kullanılmalı

Spor yapan çocukların da ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, travma riski bulunan durumlarda uygun ağız koruyucularının kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Tarama, kapsamlı diş muayenesinin yerine geçmez

Okullarda gerçekleştirilebilecek ağız ve diş sağlığı taramalarının önemli bir farkındalık ve yönlendirme aracı olduğunu ancak kapsamlı diş hekimi muayenesinin yerine geçmediğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, şu ayrımın altını çizdi:

"Tarama, belirgin sorunları ve tedavi gereksinimini hızlı biçimde belirlemeye yarar. Kapsamlı diş muayenesinde ise çocuğun tıbbi ve dental öyküsü, çürük riski, diş etleri ve yumuşak dokuları, dişlerin sürme durumu ve kapanış değerlendirilir; gerekli görülen durumlarda radyografik incelemelerden de yararlanılabilir."

Bu nedenle tarama sırasında bir sorun tespit edilmesinin tek başına yeterli olmadığını belirten Kınıkoğlu, ailelerin uygun bir diş hekimine yönlendirilmesi ve gerekli tedavinin planlanmasının önemini vurguladı.

Erken fark edilen sorunlar okul döneminde yaşanabilecek kesintileri azaltabilir

Okullar açılmadan önce yapılan diş hekimi kontrolünün zamanlama açısından da avantaj sağladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi İpek Kınıkoğlu, tatil döneminde planlanan kontroller ve gerekli tedavilerin okul başladıktan sonra yaşanabilecek acil durumların önüne geçmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

"Okul başladıktan sonra ortaya çıkan şiddetli diş ağrısı, yüz bölgesinde şişlik veya enfeksiyon gibi durumlar çocuk ve aile açısından çok daha zorlayıcı olabilir. Küçük bir sorun erken dönemde fark edildiğinde çoğu zaman daha sınırlı bir müdahaleyle yönetilebilir. Bu nedenle okul hazırlıklarının içine ağız ve diş sağlığı kontrolünü de eklemek önemli" diye konuştu.

Sağlıklı bir ağız, çocuğun okul yaşamına katılımını destekler

Ağız ve diş sağlığının çocukların günlük yaşamındaki etkisinin yalnızca diş çürükleriyle sınırlı olmadığını belirten Kınıkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlıklı bir ağız; çocuğun ağrısız uyumasına, rahat beslenmesine, konuşmasına, gülümsemesine ve okul yaşamına daha kesintisiz katılmasına destek olur. Okula dönüş dönemi, yalnızca çanta ve kırtasiye hazırlığının değil, çocuğun koruyucu sağlık kontrollerinin de gözden geçirildiği bir dönem olarak değerlendirilmelidir."

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Okul öncesi diş kontrolü çağrısı, ağrı ve uyku sorununu erken yakalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı
Düğün gecesi evinde ölü bulundu Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

12:34
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:36:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Okul öncesi diş kontrolü çağrısı, ağrı ve uyku sorununu erken yakalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement