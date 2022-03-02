Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak - Son Dakika

Maskelerin kaldırılması gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

"SINIFLAR KAPATILMAYACAK"

Okulların açılmasından sonra koronavirüsün yayılmasını engellemek adına bir dizi tedbir kararı alınmıştı. Bilim Kurulu'nun ardından Bakan Koca, okullarla ilgili yeni kararı açıkladı. Bakan Koca, "Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları 5 maddede açıkladı: