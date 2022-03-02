Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak - Son Dakika
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Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak

02.03.2022 18:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni alınan kararları açıkladı. Koca, okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

Maskelerin kaldırılması gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

"SINIFLAR KAPATILMAYACAK"

Okulların açılmasından sonra koronavirüsün yayılmasını engellemek adına bir dizi tedbir kararı alınmıştı. Bilim Kurulu'nun ardından Bakan Koca, okullarla ilgili yeni kararı açıkladı. Bakan Koca, "Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları 5 maddede açıkladı:

  • Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
  • Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil
  • Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..
  • Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.
  • Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.
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Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak - Son Dakika
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