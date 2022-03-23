Okullardaki Havalandırma Sistemleri Kovid-19 Vakalarını Azaltabilir - Son Dakika
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Okullardaki Havalandırma Sistemleri Kovid-19 Vakalarını Azaltabilir

23.03.2022 13:17
Okullardaki Havalandırma Sistemleri Kovid-19 Vakalarını Azaltabilir

ROMA, 23 Mart (Xinhua) — Bir İtalyan düşünce kuruluşu olan Hume Vakfı tarafından yürütülen araştırma, ülkenin orta bölgesinde yer alan Marche'deki 10 bin 441 sınıfta yürütüldü. Mekanik havalandırma sistemi sınıflardan 316'sında bulunurken diğer 10 bin 125'inde ise yoktu. Araştırmaya göre, mekanik havalandırma sistemli 316 sınıfta çok daha az Kovid-19 vakası vardı ve enfeksiyon sayısı okulun […]

ROMA, 23 Mart (Xinhua) — Bir İtalyan düşünce kuruluşu olan Hume Vakfı tarafından yürütülen araştırma, ülkenin orta bölgesinde yer alan Marche'deki 10 bin 441 sınıfta yürütüldü. Mekanik havalandırma sistemi sınıflardan 316'sında bulunurken diğer 10 bin 125'inde ise yoktu. Araştırmaya göre, mekanik havalandırma sistemli 316 sınıfta çok daha az Kovid-19 vakası vardı ve enfeksiyon sayısı okulun havalandırma sisteminin kalitesine paralel olarak azaldı. Havalandırma sistemi olmayan sınıflardaki seviyelerle karşılaştırıldığında da sınıfın havası her 25 dakikada bir tamamen değiştirildiğinde Kovid-19 vakaları yüzde 40 azaldı. Araştırma ayrıca, havanın her 15 dakikada bir tamamen değiştirildiğinde vakaların azaldığını ve havanın her 10 dakikada bir değiştirildiği durumlarda da bildirilen Kovid-19 vakalarının daha da azaldığını gösterdi.

Yerel raporlara göre, İtalya'daki çoğu okulda mekanik havalandırma sistemi bulunmuyor. İtalya'nın Kovid-19 güvenlik kuralları, öğretmenlerin mümkün olduğunda sınıf pencerelerini açmasını gerektiriyor. Eylül 2021 ile Ocak 2022 arasında yapılan araştırmada, verimli havalandırma sistemleri kurularak okullardaki vakaların 100 bin öğrencide 250'den 100 bin öğrencide 50'ye düşebileceği belirtildi. Araştırma sonuçları, İtalya'da Kovid-19 enfeksiyonlarının yeniden artmaya başladığı bir dönemde açıklandı. Vakalarda Şubat ayının başından Mart ayının başlarına kadar durgunluk görülen İtalya, Salı günü 96 bin 365 yeni vakayla, 8 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısını kaydetti.

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Araştırma, İtalyan, 23 Mart, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Okullardaki Havalandırma Sistemleri Kovid-19 Vakalarını Azaltabilir - Son Dakika


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