Sağlık

OMÜ'de 55'inci karaciğer nakli başarıyla yapıldı

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 55'inci karaciğer nakli başarıyla gerçekleştirildi. 58 yaşındaki bir hasta yapılan nakil ile hayata tutundu.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi başarılı karaciğer nakli ameliyatlarına bir yenisini daha ekledi. Uzun zamandır karaciğer tedavisi gören ve nakil bekleyen Samsun'da yaşayan 58 yaşındaki S.B. yapılan başarılı ameliyatla hayata tutundu. 10 saat süren ameliyata giren Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut ve Gastroentoloji Cerrahi Bilim Dalı Başkanı ve Karaciğer Transplantasyonu Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Özşay ve diğer sağlık personelleri hastaya karaciğeri nakletmeyi başardı.

Hasta hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kağan Karabulut, "58 yaşındaki bir hastamıza karaciğer nakli yaptık. Bu nakil OMÜ'de yaptığımız 55'inci karaciğer naklidir. Bu vesileyle tüm toplumumuza organ naklinin önemini anlatmak istiyoruz. Organlarını bağışlamasını istiyoruz. Ayrıca bu hasta özelinde çok nadir bulunan bir kan grubuydu. Emniyet güçlerine de teşekkür ederiz. Kan konusunda bize yardımcı oldular. Bu hastalar karaciğer nakli olmazsa, yaşam süreleri çok kısa oluyor. O yüzden organ nakli hayat kurtarıcı bir ameliyattır. Bu hastaların hayatlarının kurtarılması için insanların organlarını bağışlamaları gerekiyor" dedi.