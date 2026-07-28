OMÜ Uyku Ünitesi'nde Kişiye Özel Tedavi - Son Dakika
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OMÜ Uyku Ünitesi'nde Kişiye Özel Tedavi

OMÜ Uyku Ünitesi\'nde Kişiye Özel Tedavi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde uyku bozuklukları tanısı ve tedavisi için özel hizmet veriliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde hizmet veren Uyku Ünitesi ile uyku bozukluklarının tanısı konularak kişiye özel tedavi yöntemleri belirleniyor.

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan kaliteli uyku için hizmet veren ünitede, uyku problemi yaşayan hastalara, gece boyunca misafir edilerek çeşitli tetkikler uygulanıyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, AA muhabirine, iyi uykunun gündüz uyanıklığını doğrudan etkilediğini söyledi.

Özellikle uyku bozukluğu olduğunu düşünen hastaları OMÜ Uyku Ünitesi'nde misafir ettiklerini belirten Terzi, hastaların öncelikle bir hazırlık döneminden geçtiğini, bu süreçte bazı kan tetkikleri ve laboratuvar incelemelerinin yapıldığını, ayrıca "polisomnografi" adı verilen uyku testine ihtiyaç olup olmadığının değerlendirildiğini aktardı.

Hazırlık sürecinin ardından hastaların uyku laboratuvarına alındığını anlatan Terzi, hastaların başına ve vücuduna elektrotlar yerleştirildiğini, gece boyunca uyurken olası uyku problemlerinin kayıt altına alındığını ifade etti.

Yapılan incelemelerle hastalarda uyku bozukluğu, uykuya dalamama, uykuyu sürdürememe, huzursuz bacaklar sendromu ve uyku apnesi gibi rahatsızlıkların araştırıldığını anlatan Terzi, bazı hastalarda birden fazla sorunun bir arada görülebildiğini kaydetti.

Terzi, bu tür durumlarda kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, psikiyatri ve nöroloji gibi farklı branşların birlikte çalıştığı multidisipliner bir yaklaşımla hastaların mevcut sorunlarının en uygun şekilde tedavi edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Kaliteli uykunun önemine işaret eden Prof. Dr. Terzi, uykuyla ilgili bir sorun yaşadığını düşünen hastaların kendilerine başvurabileceğini, uyku laboratuvarına ihtiyaç duyulan durumlarda hastaları laboratuvarda ağırladıklarını, yapılan incelemelerle uyku problemlerini tespit ederek en uygun tedavi yöntemini uygulamaya hazır olduklarını belirtti.

Uyku bozukluklarının farklı nedenlerle ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Terzi, özellikle uyku apnesinin kulak burun boğaz veya göğüs hastalıkları, aşırı kilo ya da başka sağlık sorunlarına bağlı gelişebildiğini aktardı.

Terzi, uyku bozukluklarının psikiyatrik veya nörolojik hastalıklarla da ilişkili olabileceğine değinerek, epilepsi, Parkinson hastalığı, huzursuz bacak sendromu ve multipl skleroz (MS) hastalarında da bu tür sorunların görülebildiğini bildirdi.

OMÜ Uyku Ünitesi'nde ayda 60 dolayında hastaya hizmet verdiklerini anlatan Prof. Dr. Terzi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastalarımızın belirli bir süre burada kalması lazım, bazen bu süreyi daha da uzattığımız oluyor. 24 saat ve daha üzerinde bir uyku laboratuvarı ihtiyacı olan hastalar da olabiliyor. Uyku ünitesi özellikle tanıda bize çok fayda sağlıyor. Hastanın hangi uyku probleminin olduğunu ortaya koyuyor. Onun için bu uyku laboratuvarlarının Türkiye'de daha da yaygınlaşması ve bütün Türkiye'de buna ihtiyaç duyan herkese hizmet edebilmesi çok önemli. Biz de burada uyku ünitemizde onu sağlamaya çalışıyoruz. Bölgemize ve bütün Türkiye'ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Tedavi kısmında uyku laboratuvarımızın vermiş olduğu sonuçlar ön plana çıkıyor."

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Murat Terzi, Türkiye, Sağlık, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Sağlık OMÜ Uyku Ünitesi'nde Kişiye Özel Tedavi - Son Dakika

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