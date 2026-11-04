OMÜ uzmanı Bilek, mevsimsel enfeksiyonlarda olağan dışı salgın olmadığını söyledi - Son Dakika
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OMÜ uzmanı Bilek, mevsimsel enfeksiyonlarda olağan dışı salgın olmadığını söyledi

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OMÜ uzmanı Bilek, mevsimsel enfeksiyonlarda olağan dışı salgın olmadığını söyledi
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OMÜ Tıp Fakültesi uzmanı Heval Can Bilek, sonbahar ve kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ve olağan dışı salgın olmadığını söyledi. Bilek, viral hastalıklarda antibiyotiğin etkisiz olduğunu, risk grubunun grip aşısını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Heval Can Bilek, sonbahar ve kış aylarına girmemizle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık yaşandığını belirterek, bu durumun toplu alan yaşamının artması ve artık kapalı mekanlarda vakit geçirmemizle bağlantılı olduğunu söyledi.

Grip gibi basit soğuk algınlığının birbirinden ayırt edilmesinin önemine değinen Doç. Dr. Bilek, hastalığın ani başlaması, yüksek ateş ve belirgin kas-eklem ağrılarının grip ihtimalini arttırdığını kaydetti. Diyabet, KOAH, böbrek ve karaciğer yetmezliği bulununlar, kanser tedavisi görenler, organ nakli hastaları, küçük çocuklar ve gebelerin risk grubunda olduğunu anlattı.

"Viral enfeksiyonlarda antibiyotik etkili değil"

RSV ve COVID-19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra özellikle çocuklarda bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle seyreden mide-bağırsak enfeksiyonlarının da görülebildiğini ifade eden Bilek, "Bu hastalıkların büyük bölümü viral etkenlerden kaynaklanıyor. Viral hastalıklarda antibiyotiklerin etkisi yok. Gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncine neden oluyor" dedi.

"Olağan dışı bir salgın söz konusu değil"

Yeni bir salgın endişesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bilek, mevcut enfeksiyon tablosunun mevsimsel beklentilerle uyumlu olduğunu ve olağan dışı bir hasta artışı bulunmadığını ifade etti. Risk grubundaki kişilerin grip aşısını ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Bilek, erken başvurunun da hastalığın ağır seyretmesini önlemede önemli olduğunu dile getirdi.

Alınacak tedbirler

Korunmada hijyenin önemine dikkat çeken Bilek, "Dışarıdan eve geldiğimizde ellerimizi yıkamalıyız. Hastaysak mümkün olduğunca evde dinlenmeli, dışarı çıkmak zorundaysak maske takmalıyız. Böylece enfeksiyonu başkalarına bulaştırmamaya özen göstermeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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