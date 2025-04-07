Felçli hasta 1.5 yıl sonra yürüdü! "Hastada ufacık bir hareket önem taşıyor" - Son Dakika
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Sağlık

Felçli hasta 1.5 yıl sonra yürüdü! "Hastada ufacık bir hareket önem taşıyor"

Felçli hasta 1.5 yıl sonra yürüdü! "Hastada ufacık bir hareket önem taşıyor"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şen, omurilik yaralanmalarında hastanın durumunun yerleşim yerine göre değiştiğini, felçli hastaların tedavisinde umut vadeden yeni teknolojileri ve kritik fizik tedavi süreçlerini anlattı.

07.04.2025 13:17  Güncelleme: 14:24
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Omurilik ve sinir sistemi yaralanmalarının hayati sonuçlar doğurduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Şen, felcin şeklinin travmanın yerine göre değiştiğini söyledi. Haberler.com yayınına katılan Prof. Dr. Şen, beyne yerleştirilen çip teknolojilerinden fizik tedavinin önemine kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OMURİLİK YARALANMASI BOYUN BÖLGESİNDE OLURSA HEM KOLDA HEM DE BACAKTA FELÇLİK OLUYOR"

Travmanın seviyesine göre farklı felç türlerinin gelişebileceğini belirten Prof. Dr. Şen, "Omurilik yaralanması boyun bölgesinde olursa hem kolda hem de bacakta felçlik oluyor. Sırt veya bel bölgesinde bir hasar varsa bu durum genellikle belden aşağıyı etkiliyor" dedi.

"BELDEN AŞAĞISI FELÇ OLAN HASTAM 1.5 YIL SONRA YÜRÜMEYE BAŞLADI"

Hastalarda küçük sinirsel hareketlerin bile umut olduğunu belirten Şen, bir hastasının sürecini şöyle anlattı: "Belden aşağısı felç olan hastamın ayak parmağında ufak bir hareket vardı, ameliyattan 1.5 yıl sonra yatalak çocuk walker ile yürüyebiliyor."

"FİZİK TEDAVİ BIRAKILMAMALI, ÇİP TEKNOLOJİSİ UMUT VADEDİYOR"

Ameliyat sonrası tedavi sürecinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Şen, "Ameliyattan sonra fizik tedavi şart, bırakılmaması gerekiyor. Kaslar zayıflamışsa ve hareket kabiliyetini kaybetmişse, cerrahi operasyonlar sonuç vermez" dedi. Ayrıca, "Beyne çip yerleştirilerek felçli hastaların yürütülmesi doğru, şu an deneysel aşamada" ifadeleriyle teknolojinin geldiği noktayı aktardı.

Son olarak kalp sağlığına da değinen Şen, "Eforlu EKG testi yaptırmıyorsanız sizin geleceğe dair kalp krizi riskinizi vermez" sözleriyle düzenli kontrollerin önemini hatırlattı.

Orhan Şen, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Felçli hasta 1.5 yıl sonra yürüdü! 'Hastada ufacık bir hareket önem taşıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Felçli hasta 1.5 yıl sonra yürüdü! "Hastada ufacık bir hareket önem taşıyor" - Son Dakika
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