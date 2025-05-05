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Sağlık

Organ Bağışı Hayat Kurtarıyor

Organ Bağışı Hayat Kurtarıyor

Prof. Dr. Burak Işık, bir organ bağışının 50'den fazla hayat kurtarabileceğini belirtti.

05.05.2025 11:40
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GENEL Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Burak Işık, bir kişinin organ ve dokularını bağışlamasıyla 50'nin üzerinde insanın ya hayatını kurtardığını ya da yaşam kalitesini artırdığını belirtti. Organ bağışı konusundaki farkındalığın hala istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Işık, Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 35 bin kişinin organ nakli beklediğini söyleyerek, "Bu hastaların büyük çoğunluğu, uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybediyor" dedi.

Güven Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Burak Işık, organ bağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılında yayımladığı son verileri paylaşan Prof. Dr. Işık, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 5 bini aşkın organ nakli gerçekleştirildi. Bu sevindirici bir gelişme gibi görünse de rakamların perde arkasında acı bir gerçek yatıyor. Böbrek nakli bekleyen 24 binden fazla hasta var ama nakil sayısı sadece 3 bin 452. Karaciğer için bu rakam 2 bin 600 bekleyen hastaya karşılık bin 756 nakil. Kalp, akciğer, pankreas gibi hayati organlarda ise tablo daha da ağır. Organ bağışının özellikle beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılması gerekmektedir. 2023 yılında beyin ölümü tanısı konulan hastaların sadece yüzde 16'sının organları bağışlandı. Pandemi öncesinde bu oran yüzde 27 civarındaydı. Oysa kadavradan organ bağışı, bekleyen binlerce hastaya umut olabilir" diye konuştu.

'BİR KİŞİ 50'DEN FAZLA HAYATI KURTARABİLİR'

Organ bağışının sadece bir kişiyi değil, birçok kişiyi hayatta tutabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Işık, "Bir bağışçı kalbini, karaciğerini, böbreklerini, akciğerlerini, pankreasını, hatta ince bağırsağını bağışlayarak birden çok kişiye yaşam verebilir. Kornea ve kemik iliği gibi dokularla birlikte bu sayı daha da artar. Organ bağışı, vicdani bir sorumluluk, toplumsal bir görevdir. Her birey, bir gün organ nakline ihtiyaç duyabileceğini unutmamalı. Bugün bağışçı olmazsak, yarın bağış bekleyen olabiliriz. Lütfen hayatınızla birlikte umutlarınızı da miras bırakın. Sağlık kuruluşlarına başvurarak organ bağışı kartınızı alabilir, ailenizi bu konuda bilgilendirebilirsiniz" dedi.

Organ bağışının yalnızca tıp dünyasının değil, tüm toplumun ortak sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Burak Işık, "Organ bağışına dair önyargıları yıkmak, bu konuda konuşmak ve bilgi sahibi olmak zorundayız. Sessizlik, kayıpları büyütür. Her imza, her bağış, yeni bir yaşam demektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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