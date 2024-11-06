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Sağlık

Organ Bağışı İçin Çağrı

Manisa'da uzmanlar, organ bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

06.11.2024 23:52
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Uzmanlardan organ bağışına davet

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesinde görevli Yoğun Bakım Uzman Hekimi Prof. Dr. Ender Gedik ve Organ Nakli Koordinatör Hekimi Dr. Önder Yıldırım yaptıkları açıklamada organ bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşları organ başına davet etti.

Manisa Şehir Hastanesinde 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası dolayısıyla açılan stantta organ bağışının önemi anlatılarak organ bağış talepleri alındı. Türkiye'de canlıdan canlıya organ naklinin oldukça fazla olmasına rağmen kadavradan bağışının daha da artması için vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor.

"Bu hastaların tek ümidi sizsiniz"

Yoğun Bakım Uzman Hekimi Prof. Dr. Ender Gedik, "Yaklaşık 25 yıldır Anestezi, Yoğun Bakım ve Organ Nakli alanlarında çok büyük merkezlerde görev aldım. Şimdi Manisa Şehir Hastanemizde yoğun bakım hekimi olarak görev yapmaktayım. Bu kadar süre içinde yoğun bakımlara oldukça fazla sayıda organ nakli için bekleyen ya da organ nakli sonrası gelen hastalarımız oldu. Özellikle kalp, akciğer, karaciğer nakli gerektiren hastalıklarımızda ve haftada 3-4 kez diyalize giren hastalarımızda organ nakli çok büyük elzemdir. Ülkemizde organ nakli oldukça başarılıdır. Oldukça fazla sayıda nakil yapmaktayız. Organ nakillerimizin çoğunluğu canlıdan bağış olmaktadır. Aynı zamanda belirtmem gerekiyor ki kalp ve akciğer gibi ve bazı başka organlar gibi kornea gibi nakiller canlıdan olamamaktadır. Bu yüzden 3-9 Kasım organ nakli bağış haftası dolayısıyla bir yoğun bakım hekimi olarak ve aynı zamanda organ nakline gönüllülük yapmış bir hekim olarak organ bağışında bulunmak üzerinde çağrımı tekrarlamak istiyorum. Bu hastaların tek ümidi sizlersiniz. Canlıdan organ nakli ile kadavradan organ nakli geliştirmek için elimizden geleni yapalım. Toplum duyarlılığımızı arttıralım." dedi.

"Alıcısı olacağımız organ nakline verici olarak sıcak bakılmalı"

Manisa Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatör Hekimi Dr. Önder Yıldırım ise şunları söyledi: "Organ bağışı kişinin tıbben yaşamı sona erdikten sonra bir ya da birden çok organının bir başka insanın bedeninde kullanılması durumudur. Bunun için tıbben tedavisi mümkün olmayan bazı hastalıklar var bunların organ bağışı ile tedavileri mümkün olmaktadır. Örneğin halk arasında en çok bilinen böbrek yetmezliklerinde, insanlar diyalize girmektedir. Ancak bir böbrek nakliyle bu diyaliz olayı sona erip kişi normal yaşantısına diyalize girmeden de devam ettirebilmektedir. Ayrıca diğer organlarda da benzer şekilde insanın yaşam kalitesi arttırılmaktadır. Bununla ilgili olarak farklı organ ve dokuların bağışı yapılmaktadır. Organ bağışı yapan kişinin yaşamı sona erdikten sonra ailesinin de izni alınarak ve organların mevcut durumu bağış işlemi için uygunsa bu bağış işlemini gerçekleştiriyoruz. Unutmayın ki bir gün o çok sevdiğimiz çocuğumuzun bir kalbe, o çok sevdiğimiz annemizin bir böbreğe o çok sevdiğimiz babamızın bir karaciğere veya kendimizin bir korneaya ihtiyacı olabilir. O gün alacaklısı olarak sıcak baktığımız organ nakil işlemlerine işte bugün vericisi olarak da sıcak bakmamız dileğiyle. Organ bağış haftamız kutlu olsun.

Kaynak: İHA

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