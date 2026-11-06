Organ nakli bekleyen 30 bin 675 kişi için Niğde'den bağış çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Organ nakli bekleyen 30 bin 675 kişi için Niğde'den bağış çağrısı yapıldı

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Organ nakli bekleyen 30 bin 675 kişi için Niğde\'den bağış çağrısı yapıldı
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Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası mesajında Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini açıkladı. İnan, 26 bin 141 kişinin böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu, 599'unun çocuk olduğunu belirterek bağış çağrısı yaptı.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan; 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini belirterek vatandaşları bağışta bulunmaya çağırdı.

İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan; nakil bekleyenlerin 26 bin 141'inin böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu, bekleme listesindeki 599 kişinin ise çocuk olduğunu bildirdi. İnan, 2025 yılında 4 bin 769 kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini de kaydetti. Niğde'de bugüne kadar 2 bin 671 kişinin organ bağışında bulunduğunu belirten İnan, 2024'te beyin ölümü gerçekleşen 5 kişiden 2'sinin, 2025'te ise 13 kişiden 6'sının organlarının bağışlandığını aktardı. İnan, 2026'da açıklama tarihine kadar beyin ölümü gerçekleşen 8 kişiden 1'inin organlarının bağışlandığını ifade etti. İnan; "Niğde'de yapılan bağışlar sayesinde toplam 18 böbrek, 8 karaciğer, 2 kalp ve 18 kornea nakli gerçekleştirildi. Organ bağışı başvuruları yetkili sağlık kuruluşlarının yanı sıra e-Devlet ve e-Nabız üzerinden de yapılabilir. Bugün vereceğimiz bir bağış kararı, yarın bir çocuğun geleceği, bir annenin umudu, bir ailenin yeniden mutluluğu olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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