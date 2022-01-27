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Osmaneli'nde sağlık ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen köylerde aşı çalışması yapıyor - Son Dakika

Osmaneli'nde sağlık ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen köylerde aşı çalışması yapıyor

27.01.2022 11:48
Osmaneli'nde sağlık ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen köylerde aşı çalışması yapıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçedeki aşılama oranının artması için kış koşullarına rağmen köylerde aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçedeki aşılama oranının artması için kış koşullarına rağmen köylerde aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaneli Toplum Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri, köylere giderek aşı sırası gelen vatandaşlara yerinde Kovid-19 aşısı uyguluyor.

Toplum Sağlık Müdürü Dr. Kamil Özdemir, köylerde mobil aşı ekipleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın aşıyla ilgili tereddütlerini gidermek ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımızın aşılarını yaptık." dedi.

Çerkeşli Köy Muhtarı Mustafa Metin ise mesai mefhumu gözetmeden, kar kış demeden köye gelip aşı çalışması yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Ekipler muhtarlık binamızda vatandaşlarımızı aşılıyor. Aşı için muhtarlık binamızda toplandık. Köyümüzde aşı sırası gelen herkes, aşını olacak. Muhtarlık binamıza gelemeyen yaşlı, evde yatan hasta ve engellilerimiz için ekiplerimiz evlerinde aşılamalarını yapıyorlar. Vatandaşlarımız aşı için yoğun kar yağış nedeni ile Osmaneli ye gidememişti ama ekipler aşı için ayağımıza kadar geldi. Köy sakinleri olarak çok mutlu olduk. Tüm sağlık çalışanlarına köy halkımın adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Muhtarlık, Osmaneli, Bilecik, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Osmaneli'nde sağlık ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen köylerde aşı çalışması yapıyor - Son Dakika
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