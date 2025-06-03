Özcan Kaya: En sık görülen skolyoz ergenlikte ortaya çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Özcan Kaya: En sık görülen skolyoz ergenlikte ortaya çıkıyor

Özcan Kaya: En sık görülen skolyoz ergenlikte ortaya çıkıyor
03.06.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programına konuk oldu. Kaya, skolyozun erken fark edilmesinin önemine vurgu yaparken, modern cerrahi tekniklerin hastalara sağladığı kolaylıkları da anlattı.

    Skolyozun toplumda yeterince tanınmadığını belirten Doç. Dr. Özcan Kaya, çocukluk döneminde ortaya çıkan bu omurga eğriliği hakkında bilinmesi gerekenleri Haberler.com ekranlarında paylaştı. Cerrahinin gelişimiyle tedavi sürecinin daha konforlu hâle geldiğini ifade etti.

    "AİLELERİN SKOLYOZ FARKINDALIĞI DÜŞÜK"

    Kaya, skolyozun özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde sinsi ilerleyebileceğini belirterek, "Türkiye'de ailelerin skolyoz farkındalığı düşük" uyarısında bulundu. Çocuklarda sırt ve göğüs asimetrisinin önemli bir belirti olduğunu söyleyen Kaya, "Sırt ve göğüs kafesinde görülen eğrilikler skolyozun habercisi olabilir" dedi.

    "EN SIK GÖRÜLEN SKOLYOZ ERGENLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR"

    Skolyozun en yaygın türünün ergenlik döneminde, sebebi bilinmeyen şekilde ortaya çıkan form olduğunu belirten Kaya, "Eğrilik derecesi yıllık olarak 3 ila 5 derece arasında değişebilir" açıklamasında bulundu. İlerlemiş eğriliklerde sırt, göğüs kafesi ve omuz asimetrilerinin ameliyatla düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

    "YENİ TEKNOLOJİLERLE SKOLYOZ AMELİYATI ARTIK ÇOK DAHA GÜVENLİ"

    Cerrahinin gelişmesiyle birlikte skolyoz ameliyatlarının hem daha güvenli hem de hasta konforu açısından daha başarılı hale geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Kaya, "Yeni teknolojilerle ameliyatlar daha kolay ve güvenli hale geldi" dedi. Ayrıca, ciltte iz kalma olasılığının oldukça düşük olduğunu ve operasyonlar için en uygun dönemlerin yaz tatili başlangıcı ile sonu olduğunu belirtti. Toplumda hâlâ cerrahi müdahaleye karşı önyargı olduğunu söyleyen Kaya, doğru bilgilendirme ile bu algının kırılabileceğini dile getirdi.

    Özcan Kaya: En sık görülen skolyoz ergenlikte ortaya çıkıyor

    Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika Sağlık Özcan Kaya: En sık görülen skolyoz ergenlikte ortaya çıkıyor - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
    EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
    Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
    Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
    3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
    Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
    Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
    Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
    Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
    Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
    Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

    23:10
    Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
    Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
    22:12
    ’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
    ''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
    21:44
    Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
    Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
    20:45
    Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
    Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
    19:48
    TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
    TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
    09:03
    Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
    Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
    09:03
    Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
    Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
    09:02
    Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
    Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
    08:43
    Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
    Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
    08:41
    Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
    Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
    08:29
    Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
    Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
    08:25
    Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
    Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:59:11. #7.13#
    SON DAKİKA: Özcan Kaya: En sık görülen skolyoz ergenlikte ortaya çıkıyor - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.